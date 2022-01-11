Захарова: Россия ждёт оперативного ответа от США по гарантиям безопасности

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия ожидает от властей Соединённых Штатов быстрого ответа по предложенным ранее гарантиям безопасности.
Захарова: Россия ждёт оперативного ответа от США по гарантиям безопасности
  • РИА Новости

Об этом она заявила в рамках видеообращения, опубликованного в её в Telegram-канале.

«Мы ожидаем ответа Вашингтона, причём ответа... оперативного», — сказала Захарова.

Ранее источник сообщил, что представители США по итогам переговоров в Женеве пообещали российской стороне предоставить на следующей неделе ответ по предложениям о гарантиях безопасности в письменном виде.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что чётких дедлайнов по консультациям с США о гарантиях безопасности нет, но Россию не устроит бесконечное затягивание данного процесса.

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