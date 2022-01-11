Захарова: Россия ждёт оперативного ответа от США по гарантиям безопасности

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что Россия ожидает от властей Соединённых Штатов быстрого ответа по предложенным ранее гарантиям безопасности.

Об этом она заявила в рамках видеообращения, опубликованного в её в Telegram-канале.

«Мы ожидаем ответа Вашингтона, причём ответа... оперативного», — сказала Захарова.

Ранее источник сообщил, что представители США по итогам переговоров в Женеве пообещали российской стороне предоставить на следующей неделе ответ по предложениям о гарантиях безопасности в письменном виде.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что чётких дедлайнов по консультациям с США о гарантиях безопасности нет, но Россию не устроит бесконечное затягивание данного процесса.