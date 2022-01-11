Источник: США пообещали дать ответ об итогах переговоров в Женеве на следующей неделе
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
«Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе», — сказал он.
Также источник сообщил, что России нужен конкретный ответ на высказанные ею озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО.
«Всякие увиливания нам неинтересны», — отметил он.
Кроме того, источник заявил, что российская делегация «разжевала» американским партнёрам предложения по гарантиям безопасности на встрече в Женеве, чтобы не было недопониманий.