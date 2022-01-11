Источник: Россия «разжевала» США предложения по безопасности на встрече в Женеве 

Российская делегация «разжевала» американским партнёрам предложения по гарантиям безопасности на встрече в Женеве, чтобы не было недопониманий.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«На переговорах российская делегация «разжевала» наше предложение. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — сказал источник.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности, состоявшиеся в Женеве 10 января, были глубокими и конкретными.

Подробнее о переговорах — в материале RT.