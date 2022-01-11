Источник: Россия «разжевала» США предложения по безопасности на встрече в Женеве 

Короткая ссылка
Российская делегация «разжевала» американским партнёрам предложения по гарантиям безопасности на встрече в Женеве, чтобы не было недопониманий.
Источник: Россия «разжевала» США предложения по безопасности на встрече в Женеве 
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«На переговорах российская делегация «разжевала» наше предложение. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — сказал источник.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности, состоявшиеся в Женеве 10 января, были глубокими и конкретными. 

Подробнее о переговорах — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить