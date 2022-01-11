Источник: Россия «разжевала» США предложения по безопасности на встрече в Женеве
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
«На переговорах российская делегация «разжевала» наше предложение. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — сказал источник.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности, состоявшиеся в Женеве 10 января, были глубокими и конкретными.
Подробнее о переговорах — в материале RT.