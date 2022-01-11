«Разговор был сложным и конкретным»: в МИД оценили переговоры с США по гарантиям безопасности

Переговоры России и США по гарантиям безопасности, состоявшиеся в Женеве 10 января, были глубокими и конкретными. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, уточнив, что у российской стороны сложилось впечатление, что США серьёзно подошли к российским предложениям. При этом замглавы МИД отметил, что главные вопросы по-прежнему остаются в подвешенном состоянии. О дальнейших шагах и о перспективах всей работы можно будет судить по итогам переговоров, которые ещё предстоят в ближайшие дни, добавил Рябков.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности, состоявшиеся в Женеве 10 января, были глубокими и конкретными. Об этом по итогам встречи рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам Рябкова, у российской стороны сложилось впечатление, что США серьёзно подошли к российским предложениям. При этом замглавы МИД отметил, что главные вопросы по-прежнему остаются в подвешенном состоянии.

«И мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе», — сказал он.

Рябков подчеркнули, что делегация России детальнейшим образом представила американцам «логику и содержательную часть предложений» РФ — в частности, о необходимости получения правовых гарантий нерасширения НАТО, неразмещения у российских границ соответствующих ударных средств и отказа НАТО от материального освоения территории вступивших в альянс государств за период после 1997 года.

«Мы чётко отфиксировали, что без продвижения по этим трём ключевым вопросам... работа по другим аспектам, при всей её важности, будет под вопросом», — заявил он.

Он подчеркнул, что Россия заняла жёсткую позицию, однако не выдвигает никаких ультиматумов. Вместе с тем Рябков отметил, что Москва призывает США к максимальной ответственности, и напомнил, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Кроме того, Рябков добавил, что Россия нее ожидает от Запада гибкости по ряду из представленных вопросов. При этом замглавы МИД подчеркнул необходимость изменения «самой канвы» отношений России, США и НАТО.

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«О дальнейших шагах и о перспективах всей этой работы мы будем судить и принимать соответствующие решения по итогам мероприятий, которые ещё предстоят в ближайшие дни, а именно мероприятия в Брюсселе 12 января, где мы встретимся с натовцами в коллективном формате, и заседание постоянного совета ОБСЕ на следующий день, 13 января», — заключил Рябков.

Он выразил надежду, что НАТО не станет заводить переговоры в тупик.

«Очень не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда страны НАТО во главе с США совершат такую ошибку и вновь будут действовать в ущерб и собственной безопасности, и безопасности всего европейского континента», — заметил Рябков.

В свою очередь, в Белом доме назвали переговоры России и США по безопасности откровенными. В то же время, как заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, Соединённые Штаты не намерены обсуждать с Россией ограничения на возможность членства в НАТО отдельных стран.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продолжались около 7,5 часов, встреча прошла за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавили Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, делегацию США — заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Накануне в Женеве состоялась предварительная встреча в формате рабочего ужина. После неё Сергей Рябков отмечал, что дискуссия с Уэнди Шерман прошла потрясающе, и оптимизм в грядущих переговорах есть.

«Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть лёгким. В принципе деловой», — говорил он.

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Напомним, 17 декабря МИД России обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности, которые были переданы западным партнёрам.

Первый документ содержит предложение о взаимодействии Москвы и Вашингтона по принципу «неделимой и равной безопасности», а также исключает использование территории третьих стран для подготовки вооружённого нападения против другой стороны договора.

Соглашение о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Североатлантического альянса предусматривает, что стороны не укрепляют свою безопасность «за счёт безопасности других». По документу, НАТО должна отказаться от дальнейшего расширения, в том числе за счёт бывших республик СССР. Россия и альянс должны подтвердить, что не считают друг друга противниками, а члены НАТО должны отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и ряда других стран.

До этого, 7 декабря, по видеосвязи прошли переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Тогда российский лидер заявил, что Москва серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

В конце декабря в ходе второго за месяц разговора Путина и Байдена, российский лидер разъяснил коллеге принципиальные подходы, заложенные в основу проектов договора между Москвой и Вашингтоном и соглашения РФ со странами НАТО.

«Подчёркнуто, что результатом совместной работы должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности», — отмечали в Кремле.