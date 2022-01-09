Рябков назвал потрясающей предварительную встречу с США в Женеве

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RT
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал потрясающей предварительную российско-американскую встречу по гарантиям безопасности, которая состоялась в швейцарской Женеве.
Рябков назвал потрясающей предварительную встречу с США в Женеве
  • © RT

Рябков отметил, что дискуссия с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман прошла потрясающе, оптимизм в грядущих переговорах есть.

«Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть лёгким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — приводит Интерфакс слова Рябкова.

Встреча продлилась чуть более двух часов.

Первый раунд переговоров в узком составе в Женеве был запланирован на вечер 9 января, 10 января работа будет продолжена в широком формате.

Россию со стороны военных на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности будет представлять замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

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