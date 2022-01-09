Россия и США вечером 9 января проведут переговоры в Женеве в узком составе

Короткая ссылка
Первый раунд переговоров делегаций России и США в Женеве по гарантиям безопасности в узком составе запланирован на вечер 9 января. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Россия и США вечером 9 января проведут переговоры в Женеве в узком составе
  • © 3dmitry
  • Gettyimages.ru

«На вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности», — цитирует её ТАСС.

По её словам, 10 января данная работа будет продолжена в широком формате.

Ранее сообщалось, что российская межведомственная делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.

Российскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить