Россия и США вечером 9 января проведут переговоры в Женеве в узком составе

Первый раунд переговоров делегаций России и США в Женеве по гарантиям безопасности в узком составе запланирован на вечер 9 января. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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