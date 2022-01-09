Россия и США вечером 9 января проведут переговоры в Женеве в узком составе
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«На вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности», — цитирует её ТАСС.
По её словам, 10 января данная работа будет продолжена в широком формате.
Ранее сообщалось, что российская межведомственная делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.
Российскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.