«Мы никому не угрожаем»: Антонов назвал безосновательной риторику Вашингтона об «агрессивных» планах Москвы

Ежедневные предупреждения Соединённых Штатов о якобы наращивании военного присутствия России вблизи украинской границы — это не что иное, как пропаганда, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, риторика Вашингтона и западной прессы об «агрессивных» планах Москвы безосновательна. Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в России пока «не приняли решение» по «вторжению» на Украину. Сообщения с информацией о «нападении» на Украину регулярно публикуют западные СМИ. По мнению экспертов, на самом деле действия, демонстрирующие враждебность, исходят именно от Вашингтона и НАТО.

Риторика Вашингтона и западной прессы об «агрессивных» планах Москвы не имеет под собой никаких оснований, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek.

«Ежедневные предупреждения Госдепартамента и Пентагона о наращивании военного присутствия России вблизи украинской границы — это не что иное, как пропаганда. Напомню, что Россия имеет полное право беспрепятственно перемещать свои войска на собственной территории и проводить учебные мероприятия. Мы никому не угрожаем», — подчеркнул Антонов.

Он также затронул вопрос урегулирования внутриукраинского конфликта, отметив, что стабильность в Донбассе достижима только при соблюдении Минских соглашений.

«Призываем США оказать давление на Киев, чтобы добиться от него выполнения обязательств согласно соответствующему документу. Мы хотим, чтобы Вашингтон направил Украине ясный сигнал о недопустимости пересмотра минских договорённостей, являющихся неоспоримым фундаментом для разрешения ситуации», — подчеркнул Антонов.

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По его словам, США располагают ресурсами для стимулирования президента Украины к выполнению Минских соглашений, которые имеют юридически обязывающий характер.

«Кстати, многие американские эксперты стали недвусмысленно отмечать, что Киев открыто саботирует (Минские. — RT) соглашения, воздерживаясь от прямого диалога с Донецком и Луганском», — добавил российский посол.

Антонов также сообщил о позиции России относительно взаимоотношений Киева и Североатлантического альянса. Дипломат подчеркнул, что продолжение натовской милитаризации Украины, присутствие западных вооружённых сил на её территории и гипотетическое членство этой страны в альянсе неприемлемы для России.

«Такие шаги представляют собой пересечение красных линий с точки зрения наших национальных интересов. Существует потребность в юридически обязывающем соглашении с участием США и их европейских союзников, которое не допустит расширения границ НАТО на восток и размещения вооружений у западных границ России», — заявил Антонов.

Ранее помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в России якобы «не приняли решение» по поводу «вторжения» на Украину.

«Нынешняя оценка правительства США заключается в том, что он (Путин. — RT) ещё не принял решение. Так что с прошлой недели в этом плане никаких изменений нет», — приводит слова Салливана агентство Reuters.

Флаги США и России

Reuters

© Anton Vaganov/File

Однако, по его мнению, «анализ, представленный разведывательным сообществом, который указывает на то, что российские власти серьёзно рассматривают подобный шаг и занимаются его оперативным планированием, вполне обоснован».

Между тем западные СМИ продолжают нагнетать обстановку, публикуя материалы о том, как Москва якобы готовится к вторжению на украинскую территорию. Накануне телеканал CNN опубликовал статью под названием «Россия продолжает наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на то, что Байден призывает Путина снизить напряжённость». Впрочем, в ней отмечается, что РФ продолжает отрицать, «что готовит вторжение».

В свою очередь, заместитель главного редактора французской газеты Le Figaro Филипп Жели считает, что российский президент якобы демонстрирует готовность к новому конфликту с Украиной. В своей редакционной статье журналист заявляет, что российские силы якобы вели подготовку к этому в течение нескольких недель.

В России неоднократно отмечали, что подобные сообщения не соответствуют действительности. В частности, Владимир Путин заявил, что вопросы о планах российской агрессии против Украины являются провокационными, а Москва ведёт миролюбивую внешнюю политику.

«Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность», — отметил российский лидер.

Политический контекст

Напомним, 15 декабря Москва передала Вашингтону проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности. В первом документе говорится, в частности, об обязательствах американской стороны исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказаться от приёма в альянс государств, ранее входивших в СССР, и от создания на их территории военных баз, а также развития двустороннего военного сотрудничества с ними.

В соглашении с НАТО речь идёт об обязательствах государств — членов Североатлантического альянса, также исключающих продолжение расширения блока, в том числе присоединение к альянсу Украины и других стран.

«Участники, являющиеся государствами — членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии», — отмечается в документе.

На следующий день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским признал, что альянс продолжил процесс своего расширения, невзирая на протесты с российской стороны. При этом, по его словам, блок доказал, что политика «открытых дверей» — это не только слова, но и действия.

«Новые члены были приглашены и приняты: Северная Македония и Черногория. За последние два года мы расширили Североатлантический альянс, несмотря на протесты со стороны России», — сказал Столтенберг.

Ранее он заявил, что решение о том, присоединится ли Украина к НАТО, будет приниматься только Киевом и 30 странами альянса. Он также подчеркнул, что блок поддерживает право всех стран самостоятельно определять своё будущее и внешнюю политику «без вмешательства извне».

«Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьёзные последствия. И обойдётся дорого», — говорится в тексте выступления Столтенберга, опубликованном на сайте НАТО.

«Пытаются трактовать по-своему»

Как заявил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, риторика Запада, включая заявления США и НАТО об «агрессивных» планах России, абсолютно голословна.

«Москва неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, но любые действия РФ западные страны, особенно Соединённые Штаты, пытаются трактовать по-своему, приписывая им какую-то агрессивность», — отметил эксперт.

На деле же действия, демонстрирующие враждебность, исходят именно от США и НАТО, сказал Оленченко.

«Альянс и Соединённые Штаты во главе него настроены на противостояние с Россией. Они неслучайно стягивают свои войска к российским рубежам, увеличивают количество тренировок вблизи РФ, устраивают провокации в Чёрном море. Сейчас мы видим, как своё агрессивное поведение США и НАТО пытаются замаскировать обвинениями в адрес России», — подчеркнул аналитик.

По этой причине ответы российского посла на выпады в адрес Москвы «логичны и понятны», добавил Оленченко.

«Речь действительно идёт о сугубо антироссийской пропаганде США и Североатлантического альянса, которая никак не соотносится с реальностью. Это нужно Вашингтону, чтобы добиться сохранения своего присутствия в Европе и размещения большего количества своих военных в восточноевропейских странах», — отметил он.

Символика НАТО

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В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил в комментарии RT, что Запад, включая США и НАТО, делает вид, будто не замечает красных линий, обозначенных российским руководством.

«Они считают, что могут принимать решения как за себя, так и за Россию, чего никак не предполагают партнёрские отношения. В НАТО открыто признают, что альянс продолжает расширяться, при этом не исключают вхождения в него Украины, но в то же время настаивают на отсутствии войск РФ на российско-украинской границе. Это нечестная игра», — считает Брутер.

Эксперт подчеркнул, что, направив документы о безопасности Вашингтону, а потом опубликовав их, Москва проявила себя как ответственный член мирового сообщества, который заботится о международной стабильности.

«Это максимальная открытость действий, которая позволяет Западу уже на бумаге увидеть, что у России есть свои интересы, а без РФ они свою безопасность не обеспечат. США и НАТО должны с пониманием отнестись к тому, что РФ указывает на свои озабоченности и хочет гарантий безопасности», — сказал Брутер.

Однако пока Вашингтон и Североатлантический альянс демонстрируют диаметрально противоположную позицию, считает эксперт.

«Не предъявляя никаких доказательств, на Москву навешивают обвинения, говорят о каком-то плане по нападению на украинскую территорию. Так Вашингтон и НАТО прощупывают почву. Украина для них лишь расходный материал, они не спешат давать ей какие-либо гарантии безопасности, но зато используют её, чтобы оказать большее давление на РФ», — заключил аналитик.