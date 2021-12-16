Генсек НАТО заявил о планах альянса продолжать расширение, несмотря на протесты России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты России.

«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Столтенберг добавил, что НАТО не пойдёт на компромисс с Россией по поводу ситуации со вступлением Украины и Грузии в альянс.

Ранее генсек НАТО сообщил, что альянс поддерживает военную помощь Украине и уже обеспечил поставки разных видов военного снаряжения, в числе которых системы противодействия БПЛА, а также зимняя одежда.

13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.