Генсек НАТО заявил о планах альянса продолжать расширение, несмотря на протесты России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты России.
Генсек НАТО заявил о планах альянса продолжать расширение, несмотря на протесты России
  • AP

«НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Столтенберг добавил, что НАТО не пойдёт на компромисс с Россией по поводу ситуации со вступлением Украины и Грузии в альянс.

Ранее генсек НАТО сообщил, что альянс поддерживает военную помощь Украине и уже обеспечил поставки разных видов военного снаряжения, в числе которых системы противодействия БПЛА, а также зимняя одежда.

13 декабря президент России Владимир Путин заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону о необходимости незамедлительно начать переговоры по выработке договорённостей, которые исключают расширение НАТО на восток.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.

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