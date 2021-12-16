Столтенберг заявил о поддержке НАТО оказания военной помощи Украине

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НАТО поддерживает военную помощь Украине и уже обеспечило поставки разных видов военного снаряжения, в числе которых — системы противодействия БПЛА и зимнюю одежду, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил о поддержке НАТО оказания военной помощи Украине
  • РИА Новости

«НАТО уже способствовало упрощению поставок различных видов военного снаряжения и техники на Украину... Помимо этого страны — члены НАТО также предоставляют Украине различные виды военных поставок на основании двусторонних соглашений», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Он также отметил, что НАТО оказывает содействие в тренировках и консультациях украинских военных, развитию кибербезопасности, проводит совместные манёвры и поддерживает военные реформы в стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев инициировал переговоры с партнёрами в Черноморском регионе для увеличения количества проводимых учений.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что Украина добивается силового решения собственных проблем под прикрытием учений НАТО в Чёрном море, однако это может спровоцировать ещё одну беду для всей Европы.

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