Песков: Украина добивается силового решения своих проблем под прикрытием учений НАТО

Украина добивается силового решения собственных проблем под прикрытием учений НАТО в Чёрном море, однако это может спровоцировать ещё одну беду для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить ещё одну беду для самих себя и для всех в Европе», — сказал он.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что это происходит под прикрытием учений НАТО при участии кораблей альянса и американских и британских военных в регионе.

«И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечёт самые, самые серьёзные последствия», — добавил Песков.

Президент России Владимир Путин ранее назвал вызовом для страны учения НАТО в Чёрном море.

Он также отметил, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают в 20 км от российских границ.

В Минобороны России считают, что целью активности США в Чёрном море является военное освоение Украины.