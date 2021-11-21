Песков: Украина добивается силового решения своих проблем под прикрытием учений НАТО
- Reuters
«Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить ещё одну беду для самих себя и для всех в Европе», — сказал он.
Представитель Кремля обратил внимание на то, что это происходит под прикрытием учений НАТО при участии кораблей альянса и американских и британских военных в регионе.
«И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечёт самые, самые серьёзные последствия», — добавил Песков.
Президент России Владимир Путин ранее назвал вызовом для страны учения НАТО в Чёрном море.
Он также отметил, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают в 20 км от российских границ.
В Минобороны России считают, что целью активности США в Чёрном море является военное освоение Украины.