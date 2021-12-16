Зеленский заявил о планах Украины увеличить количество учений в Черноморском регионе

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Власти Украины инициировали переговоры с партнёрами в Черноморском регионе для увеличения количества проводимых учений. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Зеленский заявил о планах Украины увеличить количество учений в Черноморском регионе
  • ©Офис Президента Украины

«Украина инициировала переговорный процесс с партнёрами в Черноморском регионе для повышения средств доверия, увеличения количества учений и средств подготовки», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Украинский лидер выразил надежду, что эта инициатива найдёт отклик у партнёров государства, так как безопасность региона представляет общий интерес.

Зеленский уточнил, что детально обсудил с генсеком НАТО сотрудничество Украины и Североатлантического альянса в Чёрном и Азовском морях.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что Украина добивается силового решения собственных проблем под прикрытием учений НАТО в Чёрном море, однако это может спровоцировать ещё одну беду для всей Европы.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин назвал учения НАТО в Чёрном море вызовом для России.

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