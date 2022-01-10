Предметный разговор: чего можно ожидать от переговоров России и США по гарантиям безопасности

В Женеве стартует основной раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности. Необходимость таких договорённостей обозначил Владимир Путин во время видеоконференции с Джо Байденом в начале декабря. Глава российской межведомственной делегации, замминистра иностранных дел Сергей Рябков в преддверии дискуссии отметил, что ожидает от Вашингтона прояснения позиции по нерасширению НАТО на восток и другим предложениям Москвы. Эксперты призывают не возлагать больших надежд на встречу в Женеве, однако считают, что она вполне может способствовать созданию новой системы безопасности, аналогичной Хельсинкским соглашениям.

В понедельник, 10 января, в Женеве начнётся основной раунд переговоров по гарантиям безопасности между РФ и США. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Изначально старт дискуссии был запланирован на понедельник, однако затем встреча была дополнена «первым раундом узкого состава переговоров», как его назвала официальный представитель МИД Мария Захарова. Беседа состоялась вечером в воскресенье.

Как отметил по её итогам Сергей Рябков, дискуссия прошла «потрясающе». «Мы погрузились в материю предстоящих дел. Разговор сложный (он не может быть лёгким), но в принципе деловой, и я думаю, что завтра время не будем тратить зря», — заявил дипломат.

Накануне Захарова подчеркнула, что российская делегация прибыла в Женеву с намерением заниматься конкретикой в сфере безопасности.

«У нас рабочее настроение, рабочий настрой, понимание реалий и желание действительно заниматься конкретными вопросами безопасности. Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнёрами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим. Наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе», — отметила дипломат в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Ожидания сторон

В преддверии начала переговоров ряд заявлений касательно грядущего диалога сделал и глава российской делегации Сергей Рябков. В частности, в интервью ТАСС он отметил, что Москва хочет получить более внятное представление о позиции Вашингтона относительно предложений РФ по гарантиям безопасности. По словам дипломата, речь идёт о трёх принципиальных моментах, на которые Россия уже неоднократно обращала внимание Запада.

«Первое — гарантии нерасширения НАТО на восток. Второе — необходимость исключить появление у наших рубежей ударных вооружений с минимальным подлётным временем. Третье — необходимость со всех точек зрения для НАТО вернуться, что называется, на исходные позиции в плане своей учебно-тренировочной, разведывательной деятельности, создания инфраструктуры и так далее по состоянию на 1997 год», — пояснил он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

AP

© Thomas Peter

При этом российский дипломат констатировал, что требования Москвы «для натовского уха звучат достаточно амбициозно», но подчеркнул: сложившаяся военно-политическая ситуация требует нестандартных решений.

«Как сказал президент Путин, отступать нам дальше некуда. И здесь есть только один путь — это шаги Запада навстречу России по трём упомянутым направлениям», — отметил Рябков.

Замглавы МИД добавил, что у НАТО больше не получится требовать уступок от Москвы после того, как альянс на протяжении последних десятилетий стремился перевести Россию на вторые роли в европейской и международной политике, причём пытался сделать это с нанесением прямого ущерба безопасности страны.

«Это всё в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец... Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — резюмировал Рябков.

Напомним, в мае 1997-го в Париже был подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. В нём, в частности, говорилось, что стороны не рассматривают друг друга как противников и создают Совет Россия — НАТО как механизм для консультаций, координации и совместных действий в отношении вопросов безопасности.

Однако с тех пор произошло пять волн расширения альянса, который с момента распада СССР увеличился практически вдвое (с 16 до 30 стран-членов) за счёт стран Восточной Европы, Прибалтики и Балкан.

Относительно переговоров в Женеве высказывались и в Вашингтоне. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен подчёркивал, что Россия должна быть готова сделать шаги навстречу Америке и Европе, если они поступят соответственно. При этом он отметил, что не ожидает прорывов в российско-американском диалоге.

Блинкен добавил, что администрация США не собирается идти на уступки, а намерена оценить возможность снижения напряжённости. При этом глава Госдепа не исключил, что на переговорах может быть заложена основа для восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон вышел в 2019 году.

На минувшей неделе Блинкен обвинил Москву в том, что она намеренно выдвинула заведомо невыполнимые требования. «Думаю, часть плана в том, чтобы выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований, а потом заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий», — сказал госсекретарь.

Надежда на диалог

Тему необходимости подписания юридических гарантий безопасности поднял Владимир Путин на переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом 7 декабря. Эта встреча в формате видеоконференции прошла на фоне развёрнутой западными СМИ информационной кампании, в ходе которой утверждалось, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину, для чего стягивает к её границе войска.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена

AP

© Sputnik, Kremlin Pool Photo

Российский лидер тогда обратил внимание президента США на то, что именно НАТО предпринимает попытки «военного освоения» украинской территории и поэтому Москва настаивает на предоставлении ей юридически закреплённых гарантий, исключающих расширение Североатлантического альянса на восток и размещение в сопредельных с РФ государствах ударных наступательных систем вооружений.

Позднее Владимир Путин во время большой пресс-конференции напомнил, что страны Запада нарушили устные заверения и обещания по нерасширению НАТО, которые они в своё время дали руководству СССР.

«Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули — пять волн расширения НАТО», — констатировал президент.

17 декабря российский МИД опубликовал два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны РФ, США и НАТО. Затем переговоры провели помощники президентов двух стран Юрий Ушаков и Джейк Салливан. И уже после этой встречи стороны решили организовать более масштабный диалог.

Впрочем, опрошенные RT эксперты призывают не возлагать слишком больших надежд на двустороннюю встречу в Женеве. С точки зрения политологов, эти переговоры могут стать началом нового дипломатического процесса между США и Россией, но ожидать от них молниеносного успеха не стоит.

«Думать, что завтра всё решится, слишком опрометчиво. Сейчас многие силы на Западе, прежде всего в США, противятся соглашению между Вашингтоном и Москвой. Именно поэтому рассчитывать на успех, тем более на быстрый, пока не стоит», — заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Но Россия всегда выражает готовность к переговорному процессу, она всегда рассчитывает на взаимодействие. И сам факт того, что диалог будет запущен — уже большое достижение. Это говорит о том, что некоторая, впрочем незначительная, вероятность достижения соглашения между США и Россией получает право на существование», — отметил эксперт.

В то же время он полагает, что выдвинутые Россией предложения, несмотря на риторику представителей США, абсолютно обоснованны.

«То, что просит, предлагает и требует Россия, вполне нормально для любого государства. Те явления, которые мы наблюдаем последние 30 лет, носят беспрецедентный характер. Речь идёт о том, что самый крупный и сильный за современную историю военный блок приближается к границам РФ. Соответственно, в таких условиях требования российской стороны абсолютно адекватны для суверенной страны», — подчеркнул Шаповалов.

Здание российского МИД

Legion-Media

Аналитик напомнил, что за последние 20 лет субъектность РФ как международного игрока значительно возросла. «Об этом свидетельствует и восстановление обороноспособности, и развитие ОПК, и достижения, в числе которых целый ряд новейших систем вооружений, а также то, что Россия в некоторых случаях демонстрирует решимость и твёрдость в отстаивании не только своих интересов, но и интересов своих союзников. Соответственно, США должны принимать это во внимание: ситуация 20-летней давности и текущая — совершенно разные», — пояснил Шаповалов.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин также полагает, что к предстоящим переговорам стоит относиться сдержанно.

«Вашингтон посылал недружественные сигналы. На этой встрече основное внимание будет уделено вопросам стратегической стабильности и украинской проблематике. Можно также ожидать какого-то прогресса по вопросу возобновления ДРСМД», — предположил Блохин.

При этом, с его точки зрения, администрация Байдена вряд ли пойдёт на шаги, которые могут расцениваться как отказ от поддержки Киева.

«Кроме того, после холодной войны США потратили сотни миллиардов долларов на усиление инфраструктуры НАТО, планомерно выходили десятилетиями из соглашений, меняли дружественные пророссийские режимы на враждебные, поэтому они не будут останавливаться и делать шаг назад», — уверен Блохин.

Владимир Шаповалов, со своей стороны, допустил, что если в ходе переговоров будет достигнут какой-то прогресс, то это может дать начало системе, аналогичной Хельсинкским соглашениям, которые затормозили нарастание эскалации в Европе в разгар холодной войны в 1970-х годах. В противном случае США рискуют ещё больше повысить напряжённость на континенте, подчеркнул аналитик.

«Всё это опасно для мира в Европе, а инициатор всех этих действий один — США и их военный блок. Эти военные игрища вполне могут перерасти из приготовлений в реальные действия. Это очень серьёзная угроза для всей Европы», — заключил Шаповалов.