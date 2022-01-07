Блинкен заявил, что ряд требований России по безопасности невыполнимы

Ряд требований России по гарантиям безопасности «абсолютно невыполнимы», считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Думаю, что часть плана в том, чтобы выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований, а потом заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий», — сказал госсекретарь в беседе с журналистами.

Он также добавил, что Россия знает, какие требования обречены на провал, а в каких сферах диалог может состояться.

Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.