Блинкен заявил, что ряд требований России по безопасности невыполнимы

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Ряд требований России по гарантиям безопасности «абсолютно невыполнимы», считает госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что ряд требований России по безопасности невыполнимы
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Думаю, что часть плана в том, чтобы выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований, а потом заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий», — сказал госсекретарь в беседе с журналистами.

Он также добавил, что Россия знает, какие требования обречены на провал, а в каких сферах диалог может состояться.

Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.

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