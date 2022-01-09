Замминистра Рябков: хотелось бы понять, какие у коллег в Вашингтоне «позиционные допуски»

России хотелось бы по итогам переговоров с США в Женеве получить внятное представление о том, какие у коллег в Вашингтоне «позиционные допуски», рассказал ТАСС российский заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который будет присутствовать на встрече.

«Мне хотелось бы, конечно, чтобы по итогам женевских мероприятий мы получили более внятное представление о том, какие у коллег в Вашингтоне, что называется, позиционные допуски. Для этого мы и приехали в Женеву. Допуски по вопросам, которые нас интересуют в первую очередь», — сказал замминистра.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, прорывов на российско-американских переговорах в течение ближайшей недели ожидать не стоит.

Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве.

Первый раунд переговоров в узком составе запланирован на вечер 9 января, а 10 января работа будет продолжена в широком формате.