Замминистра Рябков: хотелось бы понять, какие у коллег в Вашингтоне «позиционные допуски»

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России хотелось бы по итогам переговоров с США в Женеве получить внятное представление о том, какие у коллег в Вашингтоне «позиционные допуски», рассказал ТАСС российский заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, который будет присутствовать на встрече.
Замминистра Рябков: хотелось бы понять, какие у коллег в Вашингтоне «позиционные допуски»
  • РИА Новости

«Мне хотелось бы, конечно, чтобы по итогам женевских мероприятий мы получили более внятное представление о том, какие у коллег в Вашингтоне, что называется, позиционные допуски. Для этого мы и приехали в Женеву. Допуски по вопросам, которые нас интересуют в первую очередь», — сказал замминистра.

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, прорывов на российско-американских переговорах в течение ближайшей недели ожидать не стоит.

Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве.

Первый раунд переговоров в узком составе запланирован на вечер 9 января, а 10 января работа будет продолжена в широком формате.

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