Замминистра Рябков: хотелось бы понять, какие у коллег в Вашингтоне «позиционные допуски»
- РИА Новости
«Мне хотелось бы, конечно, чтобы по итогам женевских мероприятий мы получили более внятное представление о том, какие у коллег в Вашингтоне, что называется, позиционные допуски. Для этого мы и приехали в Женеву. Допуски по вопросам, которые нас интересуют в первую очередь», — сказал замминистра.
По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, прорывов на российско-американских переговорах в течение ближайшей недели ожидать не стоит.
Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве.
Первый раунд переговоров в узком составе запланирован на вечер 9 января, а 10 января работа будет продолжена в широком формате.