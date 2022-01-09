Госсекретарь США Блинкен не ожидает скорых прорывов в отношениях с Россией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает прорывов на российско-американских переговорах в течение ближайшей недели. Об этом он сказал в эфире CNN.
Госсекретарь США Блинкен не ожидает скорых прорывов в отношениях с Россией
  • © CNP/Consolidated News Photos
  • globallookpress.com

«Во-первых, я не думаю, что мы увидим какие-то прорывы в течение предстоящей недели», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

Ранее американский госсекретарь выразил мнение, что ряд требований России по гарантиям безопасности «абсолютно невыполним».

Переговоры России и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдёт заседание Совета Россия — НАТО, затем 13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.

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