«Провокационный подход»: как Киев и страны НАТО наращивают число военных учений на Украине

Государства Североатлантического альянса, включая США, игнорируют призывы Москвы снизить интенсивность военных манёвров на Украине, заявили опрошенные RT эксперты. По их мнению, об этом свидетельствуют планы Киева провести в 2022-м ещё больше тренировок со странами НАТО. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, если в прошлом году прошло семь таких учений, то в текущем, согласно закону, принятому Верховной радой Украины, намечено проведение десяти манёвров, «включая одни круглогодичные». По его словам, количество военных, задействованных в грядущих учениях, вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом — до 64 тыс., число самолётов и вертолётов — более чем втрое, а боевых кораблей — почти в четыре раза.

Страны НАТО, включая США, игнорируют призывы России снизить интенсивность военных учений на Украине, заявили опрошенные RT эксперты. По их мнению, об этом свидетельствуют планы Киева провести в 2022 году ещё больше манёвров с государствами альянса, чем в 2021-м.

«Частота совместных учений Киева и стран НАТО на территории Украины увеличивается. Эти манёвры проходят и будут проходить вблизи российских границ, по-прежнему иметь демонстративную антироссийскую направленность, что говорит о попытках Вашингтона и блока ужесточить политику сдерживания, направленную против России», — отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, США и НАТО намеренно подталкивают Киев «к усилению агрессивности в отношении России».

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«Однако возрастающая частота учений может сыграть злую шутку с Украиной, которая мыслит в системе координат, далёкой от реальности, мечтая, что Запад всегда будет с ней. Если же со стороны Киева начнут исходить провокации, Россия будет оперативно их пресекать, и тут украинской стороне ни США, ни НАТО никак не помогут, они просто побоятся вступить в прямой конфликт с Россией», — считает Блохин.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов считает, что рост числа учений блока НАТО на территории Украины — это уже «провокационный подход в отношении России».

«Альянс пока не берёт Украину к себе официально, но перманентно усиливает с ней военное взаимодействие. Это подтверждает и список учений на украинской территории с участием НАТО, запланированных на 2022 год», — сказал аналитик в беседе с RT.

Ранее, 31 декабря, глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что государства — члены Североатлантического альянса планомерно превращают Украину в «военный плацдарм против России», в том числе используя украинскую территорию для проведения учений.

«Если в этом году (в 2021-м. — RT) было проведено семь таких манёвров, то в наступающем (в 2022-м. — RT), согласно закону, принятому Верховной радой Украины, намечено десять, включая одни круглогодичные», — подчеркнул Лавров.

По его словам, количество задействованных в грядущих учениях украинских и западных военных увеличится почти вдвое по сравнению с 2021 годом — до 64 тыс., число самолётов и вертолётов — более чем втрое (до 361), а боевых кораблей — почти в четыре раза (до 256).

Учения Rapid Trident — 2021 на территории Украины

Gettyimages.ru

© Serhii Hudak / Ukrinform / Barcroft Media

«Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность. Согласитесь, приведённые факты не настраивают на оптимистичный лад», — сказал глава российского МИД, добавив, что США и другие страны НАТО поддерживают «милитаристские устремления Киева».

Спектр манёвров

Напомним, в середине декабря 2021 года Верховная рада приняла закон, разрешающий допуск подразделений вооружённых сил других государств на Украину для участия в многонациональных учениях. Как отмечалось в пояснительной записке к закону, расходы, связанные с их подготовкой, составят около 106,5 млн гривен (более $3,9 млн, или свыше 290 млн рублей). В одном из приложений к закону уточняется, что в текущем году на Украине планируется провести десять совместных манёвров с государствами НАТО.

Первым в списке Киева значится так называемое многонациональное учение по подготовке подразделений вооружённых сил. Эту тренировку украинская сторона называет командно-штабной, тактической и одновременно тактико-специальной. В ней примут участие около 19 тыс. военнослужащих: до 15 тыс. украинских военных, до 2 тыс. американских и до 2 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств. Кроме того, в учениях будет задействовано до 50 самолётов и вертолётов, а также до 30 кораблей. Планируется, что они будут длиться с января по декабрь 2022 года.

Без указания конкретной даты проведения в приложении к закону говорится и о ряде других манёвров. Так, речь идёт об учениях «Объединённые усилия» (Joint Efforts), к которым будет привлечено до 12,5 тыс. военнослужащих, включая украинских, американских и натовских, а также до 70 кораблей, до 90 самолётов и вертолётов.

В том же приложении сообщается и о манёврах «Быстрый трезубец» (Rapid Trident), в которых должны принять участие до 8,5 тыс. военных Украины, США, стран НАТО и других государств. В этих тренировках предполагается использовать до 60 самолётов и вертолётов, до 30 кораблей.

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Также в документе упоминаются ставшие уже традиционными учения «Морской бриз» (Sea Breeze), в которых ключевыми участниками станут Украина, США и другие страны НАТО. Тренировки, в которых будет задействовано до 7,5 тыс. военнослужащих, до 85 кораблей и 70 самолётов и вертолётов, пройдут в акватории Чёрного и Азовского морей, а также на суше, включая города Очаков, Одессу и Николаев.

В приложении говорится и об украино-британских манёврах «Казацкая булава» (Cossack Mace) с участием стран НАТО. К ним планируется привлечь до 5,5 тыс. военнослужащих, до 30 самолётов и вертолётов, а также до 11 кораблей.

Кроме того, документ предусматривает проведение совместно со странами НАТО украино-польских учений «Серебряная сабля», в которых будет задействовано до 5 тыс. военнослужащих, до 16 самолётов и вертолётов, а также до десяти кораблей.

Учения Sea Breeze на Украине, 3 июля 2019 года

Legion-Media

Ещё четыре вида менее масштабных манёвров — Maple Arch, Viking, Riverine и Blonde Avalanche — с участием представителей стран альянса пройдут на территории Украины в течение года.

«Не может не беспокоить Россию»

По словам Юрия Кнутова, совместные со странами НАТО учения, запланированные Киевом, относятся к категории масштабных, тем более учитывая, что одни из манёвров предполагается вести на протяжении всего 2022 года.

«Самое главное, что будут, очевидно, отрабатываться наступательные задачи. Большая опасность таких тренировок заключается в том, что под видом учений они могут плавно перейти уже в реальное военное наступление», — считает эксперт.

При этом он обратил внимание не только на увеличение количества манёвров, но и на возрастающие военные возможности этих тренировок.

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«Количество воздушных судов и кораблей, которые будут задействованы в учениях на украинской территории, увеличивается, причём галопирующими темпами. Это не может не беспокоить Россию. Ведь всё это происходит у её рубежей, и на этом фоне может резко возрасти число провокаций», — заявил Кнутов.

По словам эксперта, если бы США и НАТО хотели разрядки напряжённости, они бы приостановили хотя бы часть учений на территории Украины.

«Но мы видим, что этого не происходит. Более того, ситуация обратная: идёт рост числа такого рода манёвров и их агрессивности», — добавил аналитик.

В свою очередь, как отметил Константин Блохин, такое большое количество учений со странами НАТО на Украине и их наращивание говорит о том, что альянс во главе с США по-прежнему рассматривает украинскую территорию как некий «стратегический актив», позволяющий, по их мнению, усиливать сдерживание России.

«Вашингтон и НАТО считают Украину выгодным для себя очагом напряжённости, который позволяет противодействовать Москве. Кроме того, это помогает им за счёт украинского кейса демонизировать Россию и обосновывать дальнейшие шаги Запада по усилению экономического, санкционного и военно-политического давления на РФ», — заявил эксперт.

Символ НАТО

AFP

© John Thys

По мнению Блохина, в таких условиях возрастающая интенсивность совместных с НАТО учений подтверждает, что Москве, даже если между Россией, США и Североатлантическим блоком будут заключены какие-либо соглашения, касающиеся гарантий безопасности, в любом случае необходимо будет «держать ухо востро».

«РФ совершенно правильно предложила Вашингтону и альянсу прийти к юридическим гарантиям безопасности, которые бы повысили уровень международной стабильности. Но даже если подобные документы будут подписаны, это не значит, что Россия может расслабиться. Москва будет продолжать контролировать ситуацию, держать руку на пульсе и подкреплять такого рода договорённости своим военным потенциалом», — заключил аналитик.