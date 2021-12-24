В МИД России заявили о превращении Украины в плацдарм НАТО против России

Страны НАТО превращают Украину в военный плацдарм против России, заявил директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

«Начиная с 2014 года мы наблюдаем, как страны НАТО во главе с США вкладывают деньги в милитаризацию Украины, методично осваивают её территорию, превращая в военный плацдарм против России», — цитирует РИА Новости Полищука.

По его словам, за семь лет США предоставили Украине военную помощь на $2,5 млрд.

Он добавил, что все учения НАТО на территории Украины имеют антироссийскую направленность.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России и провоцирует возникновение военных рисков в Европе.