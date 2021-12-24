Лавров заявил о риске масштабного конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО

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Курс на втягивание Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России и провоцирует возникновение военных рисков в Европе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о риске масштабного конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО
  • РИА Новости

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создаёт неприемлемые угрозы безопасности России», — сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje.

Он отметил, что военные риски возникают для всех вовлечённых сторон и могут привести к масштабному конфликту в Европе.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев внедрил две трети стандартов НАТО и намерен расширять сотрудничество с альянсом.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа в совместной декларации поддержали стремление Украины вступить в ЕС и НАТО.

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