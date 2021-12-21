На Украине заявили, что в стране введено две трети стандартов НАТО

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев внедрил две трети стандартов НАТО и намерен расширять сотрудничество с альянсом.

«Говоря об имплементации непосредственно стандартов НАТО. За последние два года мы имплементировали фактически две трети всех стандартов НАТО, которые имплементированы со времени образования Хартии об особом партнёрстве (между Украиной и НАТО от 1997 года. — RT), — это почти уже 25 лет», — приводит ТАСС её слова.

Стефанишина отметила, что Киев на практике хорошо отрабатывает взаимодействие с НАТО.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа в совместной декларации поддержали стремление Украины вступить в ЕС и НАТО.