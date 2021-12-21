На Украине заявили, что в стране введено две трети стандартов НАТО
- РИА Новости
«Говоря об имплементации непосредственно стандартов НАТО. За последние два года мы имплементировали фактически две трети всех стандартов НАТО, которые имплементированы со времени образования Хартии об особом партнёрстве (между Украиной и НАТО от 1997 года. — RT), — это почти уже 25 лет», — приводит ТАСС её слова.
Стефанишина отметила, что Киев на практике хорошо отрабатывает взаимодействие с НАТО.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа в совместной декларации поддержали стремление Украины вступить в ЕС и НАТО.