Зеленский заявил о поддержке Литвой и Польшей стремления Украины в ЕС и НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа в совместной декларации поддержали стремление Украины в ЕС и НАТО.

AP

«Доказательством единства стало подписание итоговой нашей сегодняшней декларации... Совместная декларация фиксирует чёткую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО», — цитирует его ТАСС. Зеленский отметил, что стороны поддержали Киев в борьбе «с российской агрессией». Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос украинского президента Владимира Зеленского, в каком году Украину примут в альянс.