Зеленский заявил о поддержке Литвой и Польшей стремления Украины в ЕС и НАТО
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«Доказательством единства стало подписание итоговой нашей сегодняшней декларации... Совместная декларация фиксирует чёткую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО», — цитирует его ТАСС.
Зеленский отметил, что стороны поддержали Киев в борьбе «с российской агрессией».
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос украинского президента Владимира Зеленского, в каком году Украину примут в альянс.