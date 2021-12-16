Столтенберг не ответил на вопрос Зеленского о сроках принятия Украины в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос украинского президента Владимира Зеленского, в каком году Украину примут в Североатлантический альянс.
Столтенберг не ответил на вопрос Зеленского о сроках принятия Украины в НАТО
  • Reuters

Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, встреча Зеленского и генсека НАТО прошла утром 16 декабря.

«Там (на встрече Зеленского и Столтенберга. — RT) тоже было всё очень хорошо, позитивно. Но единственный недостаток, скажу честно, — что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали», — приводит его слова ТАСС.

Министр добавил, что при этом Киев заверили, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, «должна происходить исключительно между Украиной и альянсом».

Ранее Столтенберг заявил о поддержке НАТО в оказании военной помощи Украине.

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