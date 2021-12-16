Столтенберг не ответил на вопрос Зеленского о сроках принятия Украины в НАТО
- Reuters
Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, встреча Зеленского и генсека НАТО прошла утром 16 декабря.
«Там (на встрече Зеленского и Столтенберга. — RT) тоже было всё очень хорошо, позитивно. Но единственный недостаток, скажу честно, — что год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали», — приводит его слова ТАСС.
Министр добавил, что при этом Киев заверили, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, «должна происходить исключительно между Украиной и альянсом».
Ранее Столтенберг заявил о поддержке НАТО в оказании военной помощи Украине.