Лавров заявил о создании токсичной атмосферы из-за недружественной линии США

Проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Во взаимодействии с Вашингтоном сложилась нездоровая обстановка. Накопилось немало «раздражителей». Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги», — сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje.

Он добавил, что «всё это создаёт токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения».

Ранее Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном его озабоченности.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.