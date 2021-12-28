«Антироссийский вектор»: почему Байден заявил о «критически важных полномочиях» для США в новом оборонном бюджете
- Президент США Джо Байден среди американских военных
- Reuters
- © Leah Millis
Президент США Джо Байден заявил, что подписанный им оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год объёмом около $770 млрд предоставляет Вашингтону «критически важные полномочия».
«Закон («Об ассигнованиях на национальную оборону». — RT) обеспечивает жизненно важные льготы и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей, а также включает в себя критически важные полномочия для обеспечения национальной обороны нашей страны», — говорится в сообщении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
По словам американского лидера, этим законом «санкционируются ассигнования» в основном для Минобороны США, программ национальной безопасности Министерства энергетики и для Госдепартамента.
Впрочем, Байден подчеркнул, что ряд положений закона «вызывает сомнения на предмет их соответствия конституции и вопросы касательно их толкования».
Так, по словам президента США, пункты документа, касающиеся Афганистана и Ирака, фактически потребуют от американских властей предоставлять отчёты в конгресс, которые будут содержать строго секретную информацию, включая сведения о критически важных источниках разведданных и военных оперативных планах.
Кроме того, Байден раскритиковал положения оборонного бюджета, касающиеся тюрьмы на американской военно-морской базе Гуантанамо, которая расположена на Кубе. В частности, главу Белого дома не устраивает, что один из разделов закона запрещает использование средств для перевода узников из этого объекта в США, если не выполнены «определённые условия».
Стоит отметить, что в новом оборонном бюджете множество положений так или иначе касаются России, в документе страна упоминается около 70 раз. В частности, речь идёт о якобы «агрессии» со стороны РФ.
«Соединённые Штаты должны и дальше укреплять военные позиции США и союзников в Европе, чтобы создать и поддерживать надёжный механизм сдерживания российской агрессии и долгосрочной стратегической конкуренции с российским правительством, включая активную поддержку «Европейской инициативы по сдерживанию» и других направлений для инвестиций», — говорится в документе.
В этом контексте речь идёт и о дальнейшем использовании ротационного размещения военнослужащих, масштабных учениях «на европейском театре», более эффективном развёртывании войск «на передовой для укрепления сдерживания и снижения издержек», инвестировании в общевоенные, киберпространственные, информационные и противовоздушные усилия «для противостояния современным военным вызовам».
- Военные США
- Reuters
- © Thaier Al-Sudani/File
«Агрессия против союзников по НАТО и партнёров США неприемлема. Готовность России к далеко идущим и рискованным действиям, которые противоречат международному порядку, представляет серьёзную угрозу для интересов США в сфере нацбезопасности и должна быть встречена постоянной активностью, инвестициями в разумные средства сдерживания и бдительностью», — подчёркивается в тексте нового оборонного бюджета.
Документ также предполагает продление действующего несколько лет ограничения на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны России и запрета на использование бюджетных средств для выполнения любых действий, в рамках которых признаётся суверенитет РФ над Крымом.
На военную помощь Украине предполагается выделить $300 млн. Кроме того, будет наращиваться сотрудничество в области безопасности со странами Балтии.
Несбывшиеся надежды
Напомним, ранее американские конгрессмены предлагали включить в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год ряд антироссийских положений, однако из-за разногласий между республиканцами и демократами в итоговую версию документа эти пункты не попали.
В частности, речь шла о том, что глава Белого дома должен представить в конгресс заключение, включая подробное обоснование, о том, соответствует ли утверждённый список российских политиков, бизнесменов и представителей СМИ «критериям для введения санкций в соответствии с разделом 1263 b) Глобального закона Магнитского». В перечне фигурировали 35 россиян, включая действующих пресс-секретаря президента России, премьер-министра РФ, председателя российского ЦИК, министра здравоохранения, директоров Росгвардии и ФСБ, председателя Следственного комитета и мэра Москвы.
Как пояснил конгрессмен и член Хельсинкской комиссии США Пол Массаро, в этот список были внесены те, кто якобы причастен к «нарушениям прав человека».
Позже Массаро рассказал и о других инициативах американских законодателей, направленных против России, которые они хотели включить в новый оборонный бюджет США. В частности, конгрессмены предлагали наложить санкции на газопровод «Северный поток — 2», включая рестрикции против любой организации, ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию трубопровода и «любого другого корпоративного должностного лица или основного акционера с контрольным пакетом акций организации». Среди ограничений — запрет на получение американских виз и въезд в США, блокирование собственности и компаний в Соединённых Штатах, а также другие меры.
Добавить в новый оборонный бюджет конгрессмены предлагали и запрет на покупку и продажу российского госдолга американскими гражданами. Речь шла о том, что глава Белого дома «должен представить положения, запрещающие лицам Соединённых Штатов покупать или продавать российский суверенный долг».
«Направлены на сдерживание России»
Впрочем, эксперты отмечают, что и без санкций против «Северного потока — 2», 35 известных россиян и госдолга РФ в итоговой версии нового оборонного бюджета США «с лихвой хватает антироссийских положений».
«Эти инициативы направлены на сдерживание России, которая совершенно несправедливо объявлена Вашингтоном реваншистской страной и якобы бросающей вызов мировому либеральному порядку. В США уже стало догмой то, что действия американских властей в сфере безопасности и обороны продиктованы необходимостью якобы защититься от РФ или же пресекать её «агрессивные действия», — заявил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Аналитик также обратил внимание на то, что за счёт «перманентных обвинений» в адрес России Соединённым Штатам легче обосновывать увеличение оборонного бюджета, который «с годами только растёт».
«Такое взвинчивание бюджета, а также экспансионистские действия объясняются в Белом доме и Пентагоне в первую очередь угрозой со стороны России», — сказал Блохин.
- Пентагон
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Схожей позиции придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
«Соединённым Штатам нужен противник, пусть и искусственно созданный. Если не обозначать его в военном бюджете, то тогда непонятно, для чего растут расходы. США увеличивают их, и им нужно это объяснить, в том числе и придуманными «кознями» со стороны РФ», — отметил эксперт в беседе с RT.
По мнению Блохина, США считают, что за счёт наращивания трат на оборону они смогут догнать своих конкурентов — Россию и Китай, а также вернуть свои позиции мирового лидера.
«В связи с этим оборонный бюджет теперь направлен больше на углубление военных преимуществ США, в то время как в прошлые годы акцент нередко делался на зарубежные военные компании», — отметил Блохин.
Эксперты также прокомментировали намерение США выделить Украине $300 млн в качестве военной помощи. По мнению Блохина, этих денег «хватит разве что на несколько вилл и автомобилей для украинских чиновников».
«Эта небольшая сумма будет тут же освоена коррупционерами, для них это копейки. Киев ждёт миллиардных траншей, но получает лишь такие подачки от Вашингтона», — сказал аналитик.
Рогулёв в свою очередь отметил, что предоставление военной помощи Киеву, в том числе в виде вооружений, и наращивание военного сотрудничества с Прибалтикой — «выгодная история» для Соединённых Штатов.
«США выгодно снабжать Украину и балтийские страны своим оружием и техникой, которую потом надо будет обслуживать и обеспечивать боеприпасами, которые закупаться будут у Соединённых Штатов за немалые деньги. То есть это такая постоянная денежная река доходов для американских корпораций», — констатировал эксперт.
Что касается упоминания Крыма в оборонном бюджете и ограничений, связанных с полуостровом, Блохин отметил, что у США «пунктик на эту тему».
«Для них это кажется главным рычагом воздействия на Россию, одним из немногих, которые они могут себе позволить. Поэтому санкции и непризнание Крыма — ключевые элементы их стратегии», — заявил аналитик.
Рогулёв в свою очередь прокомментировал критику Байденом некоторых положений оборонного бюджета, касающихся Афганистана, Ирака и тюрьмы в Гуантанамо. То, что глава Белого дома подписал документ, имея к нему ряд претензий, Рогулёв объяснил внутриполитической спецификой США.
«Оборонный бюджет является компромиссным и не может полностью соответствовать взглядам и демократов, и республиканцев. Поэтому неудивительно, что Байден критикует часть его положений. Демократам удалось добиться того, чтобы в документе не фигурировали санкции против «Северного потока — 2», госдолга РФ и рестрикции в отношении 35 известных россиян. Но какие-то положения их по-прежнему не устраивают. И Байден высказался на этот счёт», — отметил эксперт.
- Белый дом
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Как резюмировал Блохин, несмотря на то, что в итоговом оборонном бюджете США на 2022 финансовый год нет санкций против «Северного потока — 2» и других рестрикций против РФ, которые предлагали включить конгрессмены, «антироссийский вектор в нём всё же ярко выражен».
«Россия упоминается там не менее 70 раз, причём, как правило, в негативном контексте. И «критически важные полномочия», о которых говорит Байден, — это как раз в первую очередь меры против России», — заключил аналитик.
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