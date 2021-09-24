«Внутрипарламентские упражнения»: как в Москве отреагировали на предложение конгресса США ввести новые санкции против РФ

В РФ назвали внутрипарламентскими упражнениями одобренный комитетом палаты представителей США документ, который рекомендует рассмотреть введение санкций против 35 российских политиков, бизнесменов и представителей СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в конгрессе «существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну». Помимо персональных ограничений, конгрессмены предлагают ввести рестрикции против «Северного потока — 2» и госдолга РФ. В МИД, в свою очередь, отметили, что Москва хотела бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке». По мнению экспертов, инициативы американских политиков — это лишь очередной эпизод давления на Россию. Однако Москва уже давно готова к подобным нападкам со стороны Соединённых Штатов, добавляют аналитики.

Поправка в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, одобренная комитетом палаты представителей и рекомендующая рассмотреть введение санкций против 35 россиян, не что иное, как «внутрипарламентские упражнения». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во-первых, это такие внутрипарламентские упражнения. Для того чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь. То, что в конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну, — это не секрет ни для кого», — сказал Песков журналистам.

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации Белого дома рассмотреть возможность рестрикций против российских политиков, бизнесменов и представителей СМИ.

«Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего закона президент должен представить в соответствующие комитеты конгресса заключение, включая подробное обоснование, о том, соответствует ли любое лицо, перечисленное в подразделе b), критериям для введения санкций в соответствии с разделом 1263 b) Глобального закона Магнитского», — говорится в тексте поправки.

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В документе фигурируют имена 35 россиян, в том числе сам Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, в список включены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, журналист Владимир Соловьёв, а также бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко. Значится в документе и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Я польщена. Без санкций в наше время порядочному человеку уже как-то даже и неприлично. Тем более, такая отличная компания. Приглашаю коллег вместе отметить это международное признание заслуг перед Родиной», — сказала Симоньян в разговоре с РИА Новости.

На очередную санкционную инициативу Вашингтона отреагировали и в МИД РФ.

«По всей видимости, всё, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения», — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

По её словам, Москва хотела бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке».

Отметим, для того чтобы документ вступил в силу, его должны утвердить обе палаты конгресса и подписать президент Соединённых Штатов.

Конгресс США

© AP Photo/Patrick Semansky

Как заявил конгрессмен и член Хельсинкской комиссии США Пол Массаро, в список включены люди, которые якобы причастны к «нарушениям прав человека».

«Комитет по регламенту палаты представителей ОДОБРИЛ поправку к законопроекту о национальной обороне кокуса по борьбе с коррупцией и клептократией за рубежом, предложенную конгрессменами Томом Малиновски и Джоном Кертисом и нацеленную на то, чтобы вынудить администрацию оценить возможность введения санкций против всех 35 нарушителей прав человека и клептократов из списка Навального и раскрыть имя каждого из них. И это ещё не всё!», — написал он на своей странице в Twitter.

NEW: @KleptoCaucus@RepMalinowski@RepJohnCurtis national defense bill amendment forcing admin to evaluate all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats for sanctions – and naming every one of them – has been APPROVED by Rules Committee. And that's not all! 🧵👇 pic.twitter.com/tKJOB28qyH — Paul Massaro (@apmassaro3) September 22, 2021

Комплексный подход

Впоследствии, 23 сентября, Пол Массаро также сообщил, что, помимо персональных санкций против российских политиков, бизнесменов и представителей СМИ, конгрессмены предлагают ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», а также запрет на покупку и продажу российского госдолга гражданами США.

«Когда казалось, что законопроект о национальной обороне, нацеленный против этой клептократии, сделать более жёстким уже невозможно, Майкл Маккол и Марси Каптур представили законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» и отмене исключений, а вдобавок Брэд Шерман внёс законопроект о санкциях против российского долга на вторичных рынках. Невероятно!», — написал он в своём Twitter, опубликовав соответствующие документы.

Just when you thought this counter-kleptocracy national defense bill couldn’t get any stronger, @RepMcCaul@RepMarcyKaptur bill to sanction Nord Stream 2 and repeal waiver authority is added as is @BradSherman bill to sanction Russian debt in secondary markets. Amazing! pic.twitter.com/Px9UiyvsO4 — Paul Massaro (@apmassaro3) September 23, 2021

В частности, в поправке, касающейся газопровода, говорится, что не позднее, чем через 15 дней после даты вступления в силу соответствующего закона, президент США должен ввести санкции в отношении «любой организации, ответственной за планирование, строительство или эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» или организации-преемника», а также «любого другого корпоративного должностного лица или основного акционера с контрольным пакетом акций организации».

Среди этих рестрикций — запрет на получение американских виз и въезд в США для лиц, имеющих отношение к проекту, блокирование собственности этих лиц и компаний в Соединённых Штатах, а также другие меры.

Что же касается поправки о госдолге России, в ней указывается, что не позднее, чем через 30 дней после даты вступления в силу соответствующего закона, глава Белого дома «должен представить положения, запрещающие лицам Соединённых Штатов покупать или продавать российский суверенный долг, который будет эмитирован или погашен по истечении 60 дней после вступления настоящего закона в силу».

Как пояснил один из авторов этой поправки конгрессмен Брэд Шерман, такого рода ограничения предлагается наложить на Москву якобы из-за её «вмешательства» в американские выборы в 2016, 2018 и 2020 годах.

Белый дом

Reuters

© Erin Scott

Напомним, что РФ не раз подчёркивала, что никогда не вмешивалась в избирательные процессы других государств, включая Соединённые Штаты.

По словам Шермана, предложенные им санкции станут «мощным сигналом» для рынков и для Москвы, свидетельствующим о том, что рестрикции США против России ещё не достигли своего пика и что Вашингтон готов действовать против предполагаемых попыток российской стороны подорвать американскую демократию и разделить Соединённые Штаты.

«Москву это не удивит»

Новые ограничительные инициативы американских законодателей эксперты называют «комплексной историей» по продолжению давления на Москву.

«Нововведения предлагают конкретные конгрессмены, которые занимаются лоббированием тех или иных структур, специализирующихся на финансах, энергетике и прочих направлениях», — пояснил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин говорит, что все причины, которые приводят авторы поправок, — лишь формальный повод, чтобы усилить давление на Россию.

«Ни в ситуации вокруг Навального, на которую намекают конгрессмены, ни в многочисленных кейсах о пресловутом «вмешательстве» РФ в американские выборы нет никаких доказательств причастности России. Однако американским политикам выгодно вспомнить все эти истории, в очередной раз безосновательно обвинить Москву и под этим соусом продвинуть свои инициативы», — сказал Блохин в беседе с RT.

При этом, по его словам, в поправках, по сути, нет никаких кардинально новых предложений.

«США год за годом целенаправленно расширяют санкционный список, в который входят как российские политики, так и другие граждане, которые, по мнению, Вашингтона в чём-то провинились. Но доказательств этому никто по-прежнему не предоставляет», — заметил эксперт.

Поправку конгрессменов о «Северном потоке — 2» Блохин назвал своего рода «агонией» американского истеблишмента в связи с завершением проекта.

«Члены конгресса не в состоянии ничего предпринять, им хочется заблокировать работу газопровода, но они не могут и даже, по всей видимости, не знают, как это сделать. По этой причине они решили хоть как-то действовать, например, ввести новые санкции. Но сейчас уже точка невозврата преодолена. Несмотря на американские рестрикции, газопровод успешно достроен. И остановить реализацию этого проекта у американских конгрессменов уже не получится», — рассуждает аналитик.

Александр Асафов также обратил внимание на то, что поправка, касающаяся «Северного потока — 2», расходится с тем, что говорит президент США Джо Байден.

«В частности, он сообщал о приостановке санкций против трубопровода. Однако сейчас мы видим в исполнении американскую политическую систему сдержек и противовесов», — сказал эксперт.

Строительство газопровода «Северный поток — 2»

© nord-stream2.com

Что же касается поправки, связанной с госдолгом России, то её цель, по его словам Асафова, состоит в том, чтобы «РФ не могла привлекать дополнительные средства, используя этот рыночно-финансовый инструмент».

По оценке аналитиков, весь комплекс антироссийских поправок в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год, скорее всего, будет принят и вступит в силу в установленные законом сроки.