В США внесли поправку касательно долговых обязательств России
- Reuters
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Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте конгресса США.
Отмечается, что данная поправка была одобрена 21 сентября.
По ней предписывается ввод санкций против американцев, нарушивших запрет на покупку и продажу вновь выпущенного российского суверенного долга на первичном и вторичном рынках.
Кроме того, Нацразведке США предписано анализировать зарубежное вмешательство в каждые выборы в стране.
Законопроект оборонного бюджета может быть принят палатой представителей в течение недели.
Ранее стало известно, что государственный долг России за I квартал увеличился на 741,3 млрд рублей и достиг 19,7 трлн рублей.
В апреле директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что общий суверенный госдолг всех стран приближается к 100% мирового ВВП.