В США внесли поправку касательно долговых обязательств России

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Палата представителей конгресса США внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год касательно запрета для граждан США на сделки с суверенным госдолгом России.
В США внесли поправку касательно долговых обязательств России
  • Reuters
  • © Tom Brenner

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте конгресса США.

Отмечается, что данная поправка была одобрена 21 сентября.

По ней предписывается ввод санкций против американцев, нарушивших запрет на покупку и продажу вновь выпущенного российского суверенного долга на первичном и вторичном рынках.

Кроме того, Нацразведке США предписано анализировать зарубежное вмешательство в каждые выборы в стране.

Законопроект оборонного бюджета может быть принят палатой представителей в течение недели.

Ранее стало известно, что государственный долг России за I квартал увеличился на 741,3 млрд рублей и достиг 19,7 трлн рублей.

В апреле директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что общий суверенный госдолг всех стран приближается к 100% мирового ВВП.

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