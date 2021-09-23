В США внесли поправку касательно долговых обязательств России

Палата представителей конгресса США внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год касательно запрета для граждан США на сделки с суверенным госдолгом России.

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте конгресса США.

Отмечается, что данная поправка была одобрена 21 сентября.

По ней предписывается ввод санкций против американцев, нарушивших запрет на покупку и продажу вновь выпущенного российского суверенного долга на первичном и вторичном рынках.

Кроме того, Нацразведке США предписано анализировать зарубежное вмешательство в каждые выборы в стране.

Законопроект оборонного бюджета может быть принят палатой представителей в течение недели.

Ранее стало известно, что государственный долг России за I квартал увеличился на 741,3 млрд рублей и достиг 19,7 трлн рублей.

В апреле директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что общий суверенный госдолг всех стран приближается к 100% мирового ВВП.