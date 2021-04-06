МВФ: госдолг всех стран приближается к 100% мирового ВВП
- Reuters
Об этом она рассказала во время своего выступления на видеоконференции в рамках весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.
«Мы вступили в пандемию с высоким уровнем задолженности. По вполне понятным причинам этот уровень повысился. Доходы сократились, а расходы увеличились. На сегодняшний день глобальный госдолг приближается к 100% [мирового] ВВП», — цитирует её ТАСС.
Вместе с этим она добавила, что государственный долг возрос по большей части за счёт развитых стран.
При этом Георгиева подчеркнула, что возможности развитых стран «обслуживать долг гораздо выше», чем у развивающихся стран.
Ранее МВФ пересмотрел прогноз относительно мировой экономики.