МВФ пересмотрел прогноз относительно мировой экономики

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что организация решила пересмотреть в сторону повышения прогноз развития мировой экономики в нынешнем и следующем году.
МВФ пересмотрел прогноз относительно мировой экономики
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, Георгиева отметила, что решение было принято на основании хода кампании по вакцинации в мире и высоких темпов восстановления в США и Китае.

«В январе мы прогнозировали рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году. Теперь мы ожидаем дальнейшее ускорение: частично благодаря дополнительной поддержке, в том числе новому финансовому пакету в Соединённых Штатах, а частично — из-за ожидаемого восстановления, основанного на вакцинации, во многих развитых странах в конце этого года. Это позволяет пересмотреть в сторону повышения наш прогноз на этот год и на 2022-й», — отметила она.

По её словам, мировая экономика теперь стоит «на более прочной основе». 

Ранее сообщалось, что Георгиева представит план расширения ресурсов МВФ на $650 млрд.

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