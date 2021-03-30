МВФ пересмотрел прогноз относительно мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что организация решила пересмотреть в сторону повышения прогноз развития мировой экономики в нынешнем и следующем году.

Как сообщает ТАСС, Георгиева отметила, что решение было принято на основании хода кампании по вакцинации в мире и высоких темпов восстановления в США и Китае.

«В январе мы прогнозировали рост мировой экономики на 5,5% в 2021 году. Теперь мы ожидаем дальнейшее ускорение: частично благодаря дополнительной поддержке, в том числе новому финансовому пакету в Соединённых Штатах, а частично — из-за ожидаемого восстановления, основанного на вакцинации, во многих развитых странах в конце этого года. Это позволяет пересмотреть в сторону повышения наш прогноз на этот год и на 2022-й», — отметила она.

По её словам, мировая экономика теперь стоит «на более прочной основе».

Ранее сообщалось, что Георгиева представит план расширения ресурсов МВФ на $650 млрд.