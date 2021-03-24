Георгиева представит план расширения ресурсов МВФ на $650 млрд
«Я намерена к июню представить на рассмотрение совета управляющих формальное предложение нового выделения на $650 миллиардов», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что первоначальное обсуждение закончилось «очень воодушевляюще».
«Новое выделение специальных прав заимствования будет полезно всем нашим странам-членам и поддержит восстановление глобальной экономики после кризиса с COVID-19», — отметила она.
Ранее Георгиева заявила, что МВФ поддерживает план президента США Джо Байдена по стимулированию американской экономики.