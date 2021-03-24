Георгиева представит план расширения ресурсов МВФ на $650 млрд

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что к июню представит план расширения ресурсов МВФ на $650 миллиардов.

«Я намерена к июню представить на рассмотрение совета управляющих формальное предложение нового выделения на $650 миллиардов», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что первоначальное обсуждение закончилось «очень воодушевляюще».

«Новое выделение специальных прав заимствования будет полезно всем нашим странам-членам и поддержит восстановление глобальной экономики после кризиса с COVID-19», — отметила она.

Ранее Георгиева заявила, что МВФ поддерживает план президента США Джо Байдена по стимулированию американской экономики.

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