Госдолг России достиг 19,7 трлн рублей

Короткая ссылка
Государственный долг России за I квартал увеличился на 741,3 млрд рублей и достиг 19,7 трлн рублей, говорится в аналитической записке Счётной палаты.
Госдолг России достиг 19,7 трлн рублей
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, по состоянию на 1 апреля госдолг составил 19 681 692,6 млн рублей (17% прогнозируемого объёма ВВП).

По данным ведомства, внутренний долг вырос на 683 млрд рублей, до 15,434 трлн рублей, а внешний снизился на $598,3 млн, до $56,1 млрд (в рублёвом эквиваленте он поднялся с начала года на 58,3 млрд рублей, составив 4,247 трлн рублей).

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что общий суверенный госдолг всех стран приближается к 100% мирового ВВП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить