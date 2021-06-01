Госдолг России достиг 19,7 трлн рублей

Государственный долг России за I квартал увеличился на 741,3 млрд рублей и достиг 19,7 трлн рублей, говорится в аналитической записке Счётной палаты.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, по состоянию на 1 апреля госдолг составил 19 681 692,6 млн рублей (17% прогнозируемого объёма ВВП).

По данным ведомства, внутренний долг вырос на 683 млрд рублей, до 15,434 трлн рублей, а внешний снизился на $598,3 млн, до $56,1 млрд (в рублёвом эквиваленте он поднялся с начала года на 58,3 млрд рублей, составив 4,247 трлн рублей).

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что общий суверенный госдолг всех стран приближается к 100% мирового ВВП.