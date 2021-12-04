«Быть в курсе трендов»: зачем Пентагон создал Лабораторию прикладных исследований в области разведки и безопасности

Пентагон открыл Лабораторию прикладных исследований в области разведывательной деятельности и обеспечения безопасности. В Минобороны США мотивировали создание этой структуры наличием «угроз», якобы исходящих от России, Ирана и Северной Кореи, а также «набирающим темпы вызовом» со стороны Китая. Как отметили в ведомстве, лаборатория даст возможность проводить исследования, создавать инновационные технологии и «активно экспериментировать». Однако, как полагают эксперты, в реальности эта структура может заниматься отслеживанием технического прогресса в оборонной сфере своих геополитических оппонентов — прежде всего России и Китая. Кроме того, по мнению аналитиков, лаборатория может стать для Пентагона ещё одним средством для привлечения дополнительного финансирования.

Пентагон сообщил об официальном открытии Лаборатории прикладных исследований в области разведки и безопасности в Университете Мэриленда.

«Сегодня первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, заместитель министра по вопросам разведывательной деятельности и обеспечения безопасности Рональд Моултри и представители Университета Мэриленда официально открыли в городе Колледж-Парк в штате Мэриленд Лабораторию прикладных исследований в области разведывательной деятельности и обеспечения безопасности», — говорится в заявлении Минобороны США.

Отмечается, что эта лаборатория — один из 14 исследовательских центров Пентагона, работающих на базе университетов. В ней проводятся базовые и прикладные исследования человеческих и социотехнических систем, искусственного интеллекта, автоматизации, дополненной реальности, а также продвинутых компьютерных и других новых технологий.

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«Эта лаборатория — единственная, которая сосредоточена на потребностях разведсообщества и служб безопасности, — рассказала Хикс. — Это гибкая и оперативно реагирующая организация. Она использует технологии и науку для противостояния всё более серьёзным проблемам в области национальной безопасности. Сейчас для этого самое время».

В этом контексте первый замглавы Пентагона также заявила, что Соединённые Штаты сталкиваются с проблемами в области глобальной безопасности, к которым относятся в том числе «угрозы» со стороны России, Ирана и Северной Кореи.

«Министерство также охарактеризовало Китай как набирающий темпы вызов», — говорится в сообщении ведомства.

По словам Хикс, «действия, направленные на дестабилизацию», угрожают критически важной инфраструктуре США, подрывают их демократические институты и негативно сказываются на американской боеготовности и конкурентном преимуществе.

«Учитывая эти динамичные угрозы, Министерству обороны необходимо проводить исследования, создавать инновационные технологии и активно экспериментировать. Как раз такую возможность и даст нам наша лаборатория», — подчеркнула она.

«Будет заниматься разведкой»

По оценкам экспертов, создание Пентагоном Лаборатории прикладных исследований в области разведки и безопасности вписывается в курс США, «направленный на сдерживание РФ и КНР».

«Москва и Пекин для Вашингтона — главные препятствия на пути к мировому господству. В американских элитах по этому поводу сформировался консенсус. При этом больше всего Соединённые Штаты беспокоит независимая траектория внешней политики России и Китая», — пояснил в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Флаги Китая и России

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

Кроме того, он напомнил, что в Минобороны США «угрозами» также считают Иран и Северную Корею, поскольку для Пентагона это «страны-изгои», с внешнеполитическим курсом которых Вашингтон не согласен.

Как, в свою очередь, полагает политолог-американист Малек Дудаков, лаборатория, которой Пентагон поручает работу над прорывными технологиями, на самом деле «будет заниматься разведкой» и отслеживанием прогресса своих оппонентов — прежде всего России и Китая.

«Вполне возможно, что осуществляться это всё будет через хакерство и кибератаки. Причём интересовать их будет именно доступ к технологиям, которыми располагают другие государства», — отметил он в интервью RT.

Константин Блохин придерживается аналогичной позиции. По его словам, Пентагону важно понимать, какими именно разработками занимаются Россия и Китай.

«Минобороны США хочет быть в курсе главных трендов, на которых сфокусировано внимание Москвы и Пекина. И новая лаборатория нацелена именно на получение этой информации. Американцев особенно тревожит прогресс КНР в области искусственного интеллекта, роботизации и автоматизации рабочих процессов, технологий 5G. Что касается России, то Пентагон был бы не против узнать детали её разработок в сфере гиперзвука, космического оружия, в том числе противоспутникового», — считает Блохин.

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С его точки зрения, создание Пентагоном Лаборатории прикладных исследований в области разведки и безопасности — также один из способов привлечь больше средств.

«Ведь на все программы, исследования и другие виды деятельности этой новой структуры Минобороны США будет требоваться немалый бюджет. Другое дело — насколько всё это позволит достичь конкретных результатов. Нередко те или иные оборонные программы в Соединённых Штатах закрываются, так и не завершив свою миссию», — говорит эксперт.

Малек Дудаков также полагает, что запуск Пентагоном институтов, подобных новой лаборатории, по сути, сводится к тому, что под эгидой борьбы с внешними врагами Минобороны США лишь придумывает новые способы, как получить больше денег.

«Кроме того, американским военным нужно оправдывать увеличение оборонных бюджетов, а также как-то объяснить налогоплательщикам, на что уходят их деньги», — рассуждает аналитик.

«Легче выбивать средства»

Эксперты также обращают внимание, что, прикрываясь «внешними угрозами», якобы исходящими от России и Китая, Пентагон не только создаёт лаборатории и иные структуры, но и продвигает другие инициативы, направленные на привлечение дополнительных средств.

В частности, в феврале замглавы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен на виртуальном симпозиуме Ассоциации американских ВВС выступил за инвестирование в ядерную триаду Соединённых Штатов, которая, по его словам, призвана сдерживать РФ и КНР, а также в некоторой степени Северную Корею и Иран от возможных ядерных ударов по США и их союзникам.

Хайтен также посетовал на то, что Москва уже находится на финальной стадии программы совершенствования ядерного арсенала, тогда как Вашингтон только запускает её, что, по его словам, является проблемой для Соединённых Штатов.

Кроме того, чтобы противодействовать российским вооружениям, американский генерал считает необходимым для США иметь эффективные крылатые ракеты морского базирования, чтобы противостоять российскому потенциалу, а также маломощное ядерное оружие, которое можно разворачивать на подлодках.

Трибуна в зале для брифингов в Пентагоне

Reuters

© Al Drago

Аналитики отмечают, что заявления об опасности, якобы исходящей со стороны Москвы и Пекина, Пентагон использует и для привлечения дополнительного финансирования в сфере гиперзвука.

К примеру, после заявления Хайтена в том же месяце Пентагон опубликовал сообщение старшего руководителя программы гиперзвукового оружия управления замминистра обороны США по научно-техническим разработкам Майка Уайта. В нём говорилось, что в ответ на «агрессивное» использование гиперзвуковых технологий Россией и Китаем американское Минобороны работает над созданием комплексной стратегии ускорения разработки и развёртывания наступательных гиперзвуковых систем, а также средств защиты против оружия такого типа. По словам Уайта, Москва и Пекин интенсивно развивают гиперзвуковые технологии и ставят на вооружение такие системы.

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Конкуренцией с РФ и КНР в Пентагоне мотивируют и необходимость ускорить общую модернизацию боевых возможностей США. Как заявлял в сентябре тот же Хайтен, если потенциальных противников нет, то можно «исключить все риски и двигаться не спеша», но если есть «быстроразвивающийся конкурент вроде Китая и России», то Соединённым Штатам надо «двигаться активнее». Однако из-за бюрократии и боязни рисков они крайне медленно совершенствуют свой военный потенциал в условиях конкурентной борьбы с Россией и Китаем, считает американский генерал.

Как подчёркивает Константин Блохин, в тех оборонных областях, где Пентагону требуются наиболее крупные вложения, его функционеры усиленно твердят про опасность, якобы исходящую от РФ и КНР, или про их якобы агрессивную деятельность. По его словам, так Минобороны США хочет, с одной стороны, «актуализировать то или иное направление», а с другой — оправдать наращивание финансирования данных областей.

«Всё это нужно, чтобы обосновать колоссальный бюджет Пентагона и привлечь сверх этого дополнительные средства на те оборонные сферы, на которых, по мнению американских военных, необходимо сделать акцент. Поэтому Пентагон намеренно подвёрстывает мнимые угрозы со стороны РФ и КНР к таким темам, как создание Лаборатории прикладных исследований в области разведки и безопасности, модернизация ядерного арсенала и ускорение программ в области гиперзвука», — сказал аналитик.

Дудаков придерживается схожей точки зрения. По его мнению, американское Минобороны пользуется заявлениями об опасности, якобы исходящей от геополитических противников США, чтобы мотивировать своих законодателей и американское общество тратить больше денег на оборону.