Гиперзвуковая бюрократия: почему Пентагон заявил о «невероятно медленной» модернизации в военной сфере США

Вашингтон из-за бюрократии и боязни рисков крайне медленно действует в военной сфере в условиях конкуренции с Москвой и Пекином. Об этом заявил американский генерал Джон Хайтен. По его словам, наращивать боевую мощь в таком темпе можно было бы в том случае, если бы Соединённые Штаты не имели потенциальных противников. Однако, по мнению Хайтена, это не так. Он считает, что наибольшую угрозу для страны представляет Китай, но есть и опасность, якобы исходящая от России, обладающей значительными ядерными силами. По словам экспертов, Америка отстаёт от РФ и КНР в первую очередь в области гиперзвука и модернизации ядерного потенциала. Более того, США не удастся догнать эти две державы, поскольку у Вашингтона нет нужных технологий, полагают аналитики.

Соединённые Штаты из-за бюрократии и боязни рисков крайне медленно модернизируют свои боевые возможности в условиях конкуренции с Россией и Китаем в военной сфере. Об этом заявил замглавы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

«Проблема в том, что мы по-прежнему продвигаемся невероятно медленно, — приводит слова Хайтена издание National Defense. — Всё бюрократизировано, и мы избегаем рисков».

Военачальник также подчеркнул, что если потенциальных противников нет, то можно «исключить все риски и двигаться неспеша», но если «есть быстроразвивающийся конкурент вроде Китая и России, то и нам надо двигаться активнее».

«Только на модернизацию существующих 400 шахт (межконтинентальных баллистических ракет. — RT) потребуется 10—15 лет, — сказал Хайтен о системе вооружения стратегического сдерживания наземного базирования. — А Китай почти столько строит за сутки».

Американский военачальник отметил, что система, о которой идёт речь, достигнет начальной оперативной готовности не ранее 2030 года, а полного оперативного потенциала, возможно, только после 2035 года.

Он также подчеркнул, что наибольшую угрозу для США представляет Китай, однако, по его словам, не нужно сбрасывать со счетов потенциальную опасность, якобы исходящую от России, которая обладает значительными ядерными силами.

На вопрос о том, как Пентагон может ускорить процесс модернизации, Хайтен ответил, что ведомству необходимо прилагать усилия по привлечению частного технологического сектора, чтобы пользоваться его инновационными решениями.

«Второй момент — необходимо дать людям возможность принимать решения. Зачастую у тех, кто руководит программами и что-то действительно создаёт, такие полномочия забирают. И чтобы получить любое разрешение, им приходится пройти путь до самого Пентагона. Когда мы двигались быстро, полномочия передавались вниз и у людей была возможность брать на себя риск, терпеть неудачи и работать быстрее. Это позволяло нам быстрее развиваться. Поэтому нам нужно спустить полномочия и снова дать людям возможность принимать рискованные, но взвешенные решения», — подчеркнул Хайтен.

Замглавы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен

Reuters

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«Больше всего проблем»

Как отмечают эксперты, США действительно очень медленно совершенствуют свои боевые возможности. Особенно отчётливо это видно, по мнению аналитиков, в сфере гиперзвука и модернизации ядерного потенциала.

«В этих отраслях у американцев больше всего проблем. В них они значительно отстают от России и Китая. И теперь Хайтен обобщает и констатирует, что в целом Соединённые Штаты только догоняют РФ и КНР. А поскольку гиперзвуковое оружие — это новый общемировой тренд, для США важно идти в этом направлении. Но передовые позиции тут держит Москва, Пекин также во многом преуспел», — заявил в разговоре с RT военный эксперт Иван Коновалов.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк сообщил, что сейчас ядерный щит США даже несравним по уровню и потенциалу с тем, какой был у страны ещё во времена противостояния с СССР.

«Это отставание в сфере модернизации ядерной триады происходит не только из-за бюрократии, о которой говорит Хайтен, но и из-за коррупции в американском военно-промышленном комплексе», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Впрочем, в том, что именно в этих областях у Пентагона возникают трудности, признавались и сами американские военные.

В феврале тот же Хайтен на виртуальном симпозиуме Ассоциации ВВС США констатировал, что Москва уже заканчивает программу совершенствования ядерного арсенала, а Вашингтон только начинает её. По его мнению, это проблема для Соединённых Штатов, поэтому им следует продолжать инвестировать в ядерную триаду и «внимательно следить за всеми возможностями» противников.

Он также сообщил, что американская сторона должна иметь маломощное ядерное оружие, которое можно разворачивать на подводных лодках, чтобы противодействовать вооружениям России.

После этого в мартовском докладе Счётной палаты США сообщалось, что реализация программы развёртывания гиперзвукового оружия может быть выполнена с опозданием, поскольку Соединённые Штаты по сей день не обладают достаточно развитыми технологиями, которые нужны для создания гиперзвукового оружия.

«Прошлый опыт свидетельствует, что программы, в рамках которых разработка начинается до полного освоения критически важных технологий, с большей вероятностью сталкиваются с такими проблемами, как увеличение расходов или перенос сроков, либо вообще не достигают поставленных целей», — отмечалось в документе.

Военные США

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© Giancarlo Casem

Там также приводилась в пример ситуация вокруг программы по разработке аэробаллистической гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW, все четыре запланированных лётных испытания которой были просрочены. Предполагалось, что это «ещё больше затруднит выполнение задачи по обеспечению работоспособности» ракеты до конца 2022-го финансового года. Как уточнялось, задержка произошла из-за того, что программа Tactical Boost Glide («Тактический разгон — планирование»), «нацеленная на снижение рисков и поставляющая технологию планирования для ARRW, отстала от сроков почти на год».

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В документе Счётной палаты США сообщалось и о проблемах в реализации программы Long Range Hypersonic Weapon («Гиперзвуковое оружие дальнего действия»). Как говорилось, «даже максимально оптимизированный подход не позволит выполнить поставленную задачу по достижению ограниченной работоспособности к 2023-му финансовому году».

Позже, в июне, старший руководитель программ гиперзвукового оружия управления замминистра обороны США по научно-техническим разработкам Майк Уайт заявил о технологических и инженерно-технических проблемах в сфере гиперзвука, в том числе «связанных с материалами и теплом».

По его словам, американской стороне также важно правильно организовать «цепочку поставок».

«Мы можем произвести один экземпляр практически чего угодно, но смысл в том, чтобы иметь возможность поставить такое производство на поток и при этом обеспечить надёжность конечного продукта. Это та область, на которой нам нужно сосредоточить свои усилия, если мы хотим не только экспериментировать», — отметил Уайт во время видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

«Не позволяет конкурировать»

По мнению аналитиков, Хайтен и другие высокопоставленные американские военные озвучивают проблемы Пентагона неслучайно — так они транслируют позицию оружейного лобби США.

«Через американского военачальника мы слышим громкий голос военно-промышленного лобби, которое считает, что Вашингтон должен проводить более активные военные кампании за рубежом, способные подстегнуть ВПК, увеличить военные заказы и, как следствие, военный бюджет. Однако выделение огромных средств Пентагону, что мы наблюдали ранее, всё же не позволяет США конкурировать на достойном уровне с Россией и Китаем во многих военных сферах, включая гиперзвук и ядерную триаду», — считает Никита Данюк.

Иван Коновалов также полагает, что заявления Хайтена и других представителей Пентагона о медленной модернизации боевых возможностей Соединённых Штатов связаны в том числе со стремлением увеличить расходы ведомства.

Американские военные

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«Борьба за бюджет там никогда не прекращается, и военные всегда боятся, что потеряют в деньгах, поэтому они заранее придумывают страшилки, в первую очередь о РФ и КНР. Существует лобби, для которого важно создавать мифы о Москве и Пекине как о противниках США, чтобы на этом фоне было легче заявить о необходимости дополнительных вливаний в оборонно-промышленный комплекс», — сказал эксперт.

При этом Коновалов, как и Данюк, полагает, что деньги на оборону в США тратятся крайне неэффективно, в том числе из-за наличия сложной системы принятия решений.

«Хайтен признал это. В Пентагоне огромное количество протоколов, которые должны быть соблюдены. В конечном счёте это может повлиять на эффективность того или иного проекта. Медлительная бюрократическая машина американского военного ведомства зачастую не даёт возможности действовать оперативно», — отметил он.

Аналитики сходятся во мнении, что догнать Россию и Китай в сфере гиперзвука и модернизации ядерных вооружений Соединённым Штатам не удастся.