«Цифра должна произвести впечатление»: зачем Белый дом наращивает оборонный бюджет США

Администрация Джо Байдена запросила почти $753 млрд на нужды обороны и безопасности в 2022 финансовом году. $715 млрд получит непосредственно Пентагон, оставшиеся средства пойдут другим ведомствам. По сравнению с последним оборонным бюджетом, подписанным ещё Дональдом Трампом, объём средств, выделенных Минобороны, вырастет на 1,6%. Пентагон аргументирует рост трат на оборону «угрозами» со стороны Китая, России и других стран. По мнению экспертов, в этой сфере Байден просто продолжает курс своего предшественника, чтобы избежать критики из-за «слишком мягкой» политики.

Расходы США на нужды Пентагона могут вырасти в 2022 финансовом году на 1,6% по сравнению с показателями 2021 года, если конгресс одобрит соответствующий запрос Белого дома. Об этом сообщается на сайте американского Минобороны.

Администрация Байдена запросила на следующий год оборонный бюджет в размере $752,9 млрд. Из этой суммы $715 млрд предназначены непосредственно Пентагону, остальные средства будут направлены другим ведомствам. Напомним, на 2021 финансовый год американскому Минобороны было выделено $703,7 млрд.

Как говорится в опубликованном заявлении министра обороны США Ллойда Остина, «Вооружённые силы США сталкиваются с существенными вызовами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, а также с угрозами глобальной безопасности, обусловленными такими факторами, как изменение климата и пандемия COVID-19».

Китайский фактор

Как подчеркнула, выступая на брифинге, и. о. заместителя министра обороны Энн Макэндрю, «угроза, исходящая от Китая, обозначена в бюджете как приоритетное направление».

«Мы продолжим модернизировать глобальный потенциал и принципы работы наших сил, чтобы наши военные могли выполнять задачи по сдерживанию и обороне в случае агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе, способной подорвать безопасность как США, так и наших союзников», — подчеркнула она.

Корабли ВМС США в Южно-Китайском море

AFP

© Erwin Jacob V. MICIANO / Navy Office of Information

В бюджете также предусмотрено «всё необходимое», чтобы Минобороны могло справляться с другими сложными и сохраняющимися угрозами, «в том числе исходящими от России, Ирана и Северной Кореи, а также организаций, практикующих насильственный экстремизм», пояснила Макэндрю.

О растущих амбициях Китая накануне заявил и Джо Байден, выступая перед американскими военнослужащими. Президент США рассказал, что провёл с главой Китая Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой мировой лидер. В ходе закрытых встреч политики общались суммарно 24 часа, а также преодолели в общей сложности 17 тыс. миль в совместных поездках по США и КНР.

«Он (Си Цзиньпин. — RT) твёрдо убежден, что к 2030—2035 годам Китай заткнёт Америку за пояс, потому что автократии могут принимать решения быстро», — заявил Байден.

Как отмечают эксперты, администрация Байдена сфокусировала внимание на Индо-Тихоокеанском регионе ввиду растущей мощи Китая.

«Китай модернизирует ядерные силы, ВМФ и ВВС, а также увеличивает численность сухопутных сил. Это не устраивает Вашингтон. Сегодня США пытаются сократить своё присутствие на Ближнем и Среднем Востоке и перебросить высвободившиеся ресурсы на китайское направление: эскалация напряжённости в отношениях с КНР потенциально может перерасти в военные столкновения в Южно-Китайском море и в воздушном пространстве», — считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Стоит отметить, что Белый дом предложил выделить $5,1 млрд на нужды Тихоокеанской инициативы сдерживания на 2022 финансовый год. Эта программа была запущена в 2020-м и направлена против Китая.

Американская специфика

Кроме того, администрация Байдена планирует заложить в оборонный бюджет полмиллиарда долларов на борьбу с пандемией COVID-19, а на смягчение последствий изменения климата предлагается выделить $617 млн.

Предусмотрены и сугубо оборонные траты. Так, на модернизацию ядерных сил планируется потратить в следующем финансовом году $27,7 млрд, на средства ПРО и ракетного нападения — $20,4 млрд.

ВВС должны получить $54,4 млрд из бюджета. Войска пополнятся 85 истребителями F-35 Joint Strike Fighter, 12 тяжеловооружёнными истребителями F-15EX, девятью транспортно-грузовыми вертолётами CH-53K King Stallion и другой техникой.

Авиагруппа высшего пилотажа ВВС США «Голубые ангелы»

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© David McNew

На нужды ВМС планируется потратить $34,6 млрд. Эти средства пойдут в том числе на строительство подлодки класса Columbia c баллистическими ракетами, ещё двух субмарин класса Virginia и обслуживание авианосца класса Gerald R. Ford.

При этом на нужды сухопутных войск и активность в киберпространстве планируется выделить $12,3 млрд и $10,4 млрд соответственно.

На космические программы администрация рассчитывает направить $20,6 млрд.

Большое внимание власти США намерены уделить и развитию гиперзвуковых вооружений. Как заявил в ходе брифинга вице-адмирал ВМС США Рон Боксолл, проект оборонного бюджета предусматривает выделение $6,6 млрд на разработку средств нанесения ударов большой дальности, которые позволят армии США «создавать для своих противников угрозу на оперативно значимых расстояниях».

«Китай и Россия вводят в строй обычные гиперзвуковые вооружения большой дальности, способные представлять угрозу для наших союзников и партнёров, а также для сил США на расстоянии, превышающем дальность действия имеющихся средств ПВО», — напомнил он.

Вице-адмирал пояснил, что оборонный бюджет США на 2022 год предусматривает введение в эксплуатацию гиперзвукового вооружения воздушного, наземного и морского базирования.

«Мы приступаем к производству оружия быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW). Эта гиперзвуковая ракета на воздушной платформе будет готова в 2022 году», — сообщил Рон Боксолл.

Также он анонсировал, что в 2023 году сухопутные войска введут в строй гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHW), запускаемое с наземных позиций. А в 2025 году ВМС начнут эксплуатировать гиперзвуковое оружие для нанесения быстрых ударов обычными средствами поражения, которым будут оснащаться боевые корабли DDG-1000.

Как пояснил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, структура оборонных расходов США значительно отличается от российского или китайского аналога.

«Российские и китайские ВС предназначены для обороны своих рубежей, в то время как американская армия распылена по всему миру. С этим и связана специфика оборонного бюджета страны. Так, например, особую роль играет киберсфера, где США стараются нарастить свой потенциал», — пояснил эксперт.

Пентагон

AFP

Что касается планов Пентагона в сфере гиперзвука, то, как отмечает Рогулёв, США активно развивают свои научные и производственные возможности в этой области.

«Поэтому Пентагон вполне может реализовать обозначенные планы. Ранее США отстали в этой сфере от России, поскольку недооценивали её технологические возможности», — говорит аналитик.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Васильев.

«Для Пентагона сейчас крайне важно получить гиперзвуковое оружие, которое может выполнять роль средства быстрого реагирования. Благодаря этим системам США способны обеспечить себе глобальное доминирование или получить возможность действовать на других континентах без базового присутствия», — пояснил эксперт.

«Продолжить курс предшественника»

Напомним, о планах администрации Джо Байдена запросить свыше $750 млрд на оборонные нужды в 2022 финансовом году стало известно ещё в апреле. При этом общий объём госбюджета США на этот период может достичь рекордных $6 трлн. В текущем году расходы федерального бюджета США составят $2,3 трлн.

В 2021 финансовом году на оборону выделено $740 млрд, из которых $704 млрд направляются Пентагону. Отметим, что ранее в оборонном ведомстве США не раз подчёркивали, что рассчитывают на ежегодное наращивание оборонных трат на 3—5% до 2023 года.

Джо Байден

Reuters

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В 2017 году председатель Объединённого комитета начальников штабов США Джо Данфорд и тогдашний глава Пентагона Джеймс Мэттис заявляли, что рост оборонных расходов ниже 3% в год может привести к отставанию США от России и Китая.

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Напомним, предыдущий президент Соединённых Штатов от Демократической партии Барак Обама выступал за последовательное урезание оборонных расходов. В начале 2012 года он представил стратегию сокращения этой статьи трат почти на $500 млрд в течение последующих десяти лет.

Однако пришедший ему на смену в 2017 году республиканец Дональд Трамп придерживался диаметрально противоположной точки зрения. В августе 2018 года политик подписал рекордный в номинальном выражении оборонный бюджет на 2019 финансовый год — тогда траты на эту сферу составили $716 млрд.

В дальнейшем расходы только нарастали. Так, в 2020 году на оборонные нужды было потрачено уже $738 млрд — эту сумму Трамп назвал «абсолютным рекордом». Причём политику своего предшественника 45-й президент раскритиковал, заявив, что до его прихода в Белый дом армии пришлось столкнуться «с резкими и губительными по своим последствиям сокращениями бюджета».

Впрочем, как подчеркнул Юрий Рогулёв, уровень оборонных трат США не стоит увязывать с партийной принадлежностью того или иного президента.

«И республиканцы, и демократы занимались наращиванием оборонного бюджета. В истории США было мало периодов, когда эти расходы сокращались. При этом именно демократов постоянно обвиняют в недостаточно жёстком внешнем курсе. Поэтому Байден и не пошёл на урезание этой статьи бюджета», — рассказал Рогулёв.

В свою очередь, Владимир Васильев обратил внимание на тот факт, что администрация Байдена аргументирует траты уже традиционным доводом — необходимостью противостоять «внешнему врагу» в лице Китая, России и других стран.

«По сути, республиканцы и демократы едины в раскручивании военной истерии. Судя по всему, Байден решил продолжить курс своего предшественника, объявив Китай главной угрозой», — подытожил эксперт.