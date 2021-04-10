«Белый дом объявил цену русофобии»: в МИД отреагировали на запрос Байдена $715 млрд для Пентагона

Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдётся американским налогоплательщикам в дополнительные $715 млрд, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала запрос администрации Байдена о направлении этой суммы на финансирование Пентагона в 2022 финансовом году. В опубликованных Белым домом документах говорится, что одно из ключевых направлений — противодействие Китаю и России. В Совфеде заявили, что оказать давление на Москву таким способом не получится. Депутаты Госдумы отметили, что Вашингтон мог бы потратить обозначенные суммы на решение других проблем, таких как эффективное противодействие пандемии коронавируса.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Белый дом «объявил цену русофобии и синофобии». Таким образом она прокомментировала информацию о том, что американский президент Джо Байден попросил конгресс выделить Пентагону $715 млрд в рамках бюджета на 2022 финансовый год.

Данные средства, как предполагается, должны покрывать в том числе «противодействие Китаю и России».

«Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдётся американским налогоплательщикам в дополнительные $715 млрд. И это при государственном долге США, в сентябре 2020-го выросшем до $26,9 трлн», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что американская администрация планирует запросить $753 млрд на нужды национальной обороны в 2022 финансовом году, что на 1,7% больше трат в текущем периоде. Непосредственно Пентагону из этой суммы предназначено $715 млрд. В 2021 финансовом году на оборону выделено $740 млрд, из которых $704 млрд направляются Пентагону.

Сумма бюджета, предложенного Байденом, составляет $1,52 трлн. В общей сложности администрация запросила $769 млрд на расходы, не связанные с обороной.

Одним из ключевых направлений, обозначенных в бюджетных предложениях Белого дома, указано противодействие Китаю и России.

«В качестве приоритета и основной задачи Министерства (обороны. — RT) запрос на диcкреционное финансирование выделяет необходимость противодействия угрозе со стороны Китая. Также Министерство будет стремиться сдерживать дестабилизирующие действия России», — говорится в опубликованном Белым домом документе.

Также в нём говорится о планах продолжать модернизацию ядерного арсенала, стартовавшую при президенте Трампе.

Комментируя бюджетные предложения Белого дома, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что США будет сложно противодействовать Китаю даже с учётом заявленного объёма финансирования. Оказать таким способом давление на Россию также не получится, уверен сенатор.

«Китай — совершенно самостоятельная мощная держава, которая даже в тяжёлый период пандемии повысила свой ВВП. Что касается нас, этот номер тоже не пройдёт. Потому что чем больше на нас давят американцы, тем сплочённее становится наш народ», — заключил он.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк высказал точку зрения, что вместо траты средств на противостояние с Россией США могли бы более эффективно бороться с пандемией коронавируса.

При этот, отметил депутат, Вашингтон не жалеет средств налогоплательщиков для «поддержания русофобского лобби в мире».

«Американских обывателей надувают за их же собственные деньги, выдумывая врагов Америки, а потом самоотверженно с ними сражаясь, будь у власти в США демократы или республиканцы», — приводит слова депутата РИА Новости.

Как отметил Железняк, Россия, в отличие от Соединённых Штатов, выстраивает оборонный бюджет, исходя исключительно из собственных национальных задач — в целях защиты суверенитета страны.

«Мы всегда настроены на мирное решение любых споров и предотвращение конфликтов. Наша готовность к взаимовыгодному и равноправному партнёрству укрепляет российско-китайские отношения и позволяет выстраивать сотрудничество с другими странами», — сказал парламентарий.

Отметим, что ранее в руководстве Пентагона неоднократно заявляли, что рассчитывают на ежегодный рост оборонных расходов на 3—5% до 2023 года. В 2017 году председатель объединённого комитета начальников штабов США Джо Данфорд и глава Пентагона Джеймс Мэттис заявили, что показатели роста оборонного бюджета меньше 3% в год способны привести к отставанию США от Китая и России.

В октябре 2020 года занимавший пост главы Пентагона Марк Эспер также заявил, что в ведомстве рассчитывают на рост бюджета на уровне 3-5%.

Эксперт Международного института гуманитарных политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, отметил, что вся риторика Пентагона по поводу противодействия РФ рассчитана именно на получение дополнительного финансирования.

«Противостояние России» — это стратегия, а не сиюминутные поступки. Вся американская система перевооружения рассчитана именно на это», — сказал эксперт в беседе с RT.