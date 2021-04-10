«Белый дом объявил цену русофобии»: в МИД отреагировали на запрос Байдена $715 млрд для Пентагона
- МИД России
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Белый дом «объявил цену русофобии и синофобии». Таким образом она прокомментировала информацию о том, что американский президент Джо Байден попросил конгресс выделить Пентагону $715 млрд в рамках бюджета на 2022 финансовый год.
Данные средства, как предполагается, должны покрывать в том числе «противодействие Китаю и России».
«Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдётся американским налогоплательщикам в дополнительные $715 млрд. И это при государственном долге США, в сентябре 2020-го выросшем до $26,9 трлн», — написала Захарова.
Ранее стало известно, что американская администрация планирует запросить $753 млрд на нужды национальной обороны в 2022 финансовом году, что на 1,7% больше трат в текущем периоде. Непосредственно Пентагону из этой суммы предназначено $715 млрд. В 2021 финансовом году на оборону выделено $740 млрд, из которых $704 млрд направляются Пентагону.
Сумма бюджета, предложенного Байденом, составляет $1,52 трлн. В общей сложности администрация запросила $769 млрд на расходы, не связанные с обороной.
Одним из ключевых направлений, обозначенных в бюджетных предложениях Белого дома, указано противодействие Китаю и России.
«В качестве приоритета и основной задачи Министерства (обороны. — RT) запрос на диcкреционное финансирование выделяет необходимость противодействия угрозе со стороны Китая. Также Министерство будет стремиться сдерживать дестабилизирующие действия России», — говорится в опубликованном Белым домом документе.
Также в нём говорится о планах продолжать модернизацию ядерного арсенала, стартовавшую при президенте Трампе.
Комментируя бюджетные предложения Белого дома, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул, что США будет сложно противодействовать Китаю даже с учётом заявленного объёма финансирования. Оказать таким способом давление на Россию также не получится, уверен сенатор.
«Китай — совершенно самостоятельная мощная держава, которая даже в тяжёлый период пандемии повысила свой ВВП. Что касается нас, этот номер тоже не пройдёт. Потому что чем больше на нас давят американцы, тем сплочённее становится наш народ», — заключил он.
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк высказал точку зрения, что вместо траты средств на противостояние с Россией США могли бы более эффективно бороться с пандемией коронавируса.
При этот, отметил депутат, Вашингтон не жалеет средств налогоплательщиков для «поддержания русофобского лобби в мире».
«Американских обывателей надувают за их же собственные деньги, выдумывая врагов Америки, а потом самоотверженно с ними сражаясь, будь у власти в США демократы или республиканцы», — приводит слова депутата РИА Новости.
Как отметил Железняк, Россия, в отличие от Соединённых Штатов, выстраивает оборонный бюджет, исходя исключительно из собственных национальных задач — в целях защиты суверенитета страны.
«Мы всегда настроены на мирное решение любых споров и предотвращение конфликтов. Наша готовность к взаимовыгодному и равноправному партнёрству укрепляет российско-китайские отношения и позволяет выстраивать сотрудничество с другими странами», — сказал парламентарий.
Отметим, что ранее в руководстве Пентагона неоднократно заявляли, что рассчитывают на ежегодный рост оборонных расходов на 3—5% до 2023 года. В 2017 году председатель объединённого комитета начальников штабов США Джо Данфорд и глава Пентагона Джеймс Мэттис заявили, что показатели роста оборонного бюджета меньше 3% в год способны привести к отставанию США от Китая и России.
В октябре 2020 года занимавший пост главы Пентагона Марк Эспер также заявил, что в ведомстве рассчитывают на рост бюджета на уровне 3-5%.
Эксперт Международного института гуманитарных политических исследований Владимир Брутер, в свою очередь, отметил, что вся риторика Пентагона по поводу противодействия РФ рассчитана именно на получение дополнительного финансирования.
«Противостояние России» — это стратегия, а не сиюминутные поступки. Вся американская система перевооружения рассчитана именно на это», — сказал эксперт в беседе с RT.