«Москва будет обгонять Вашингтон на три — пять лет»: как в США продвигается программа разработки гиперзвукового оружия

ВМС США провели первые пусковые испытания ходовой части перспективных гиперзвуковых ракет Conventional Prompt Strike и Long Range Hypersonic Weapon. Сообщается, что эта твердотопливная ракетная ступень будет использована с разгонным блоком C-HGB для создания типовой гиперзвуковой ракеты, в то же время каждый вид американских войск разработает отдельные оружейные системы и пусковые установки для их использования на земле и море. Ранее Счётная палата Соединённых Штатов отметила в своём докладе, что программы по конструированию этого вида оружия отстают от графика, некоторые ключевые технологии отсутствуют. Военные эксперты считают, что, несмотря на внушительные бюджетные вливания, Пентагон пока не справляется с запланированной реализацией гиперзвуковых программ. По мнению аналитиков, отставание США от России по этому направлению сохранится в обозримой перспективе.

Военно-морские силы США совместно с подрядчиками американского ОПК провели первые огневые испытания ракетного двигателя, который будет использоваться в гиперзвуковых ракетах Conventional Prompt Strike (CPS, неядерные ракеты мгновенного удара) для американских ВМС и Long Range Hypersonic Weapon (LRHW, гиперзвуковое оружие дальнего действия) для Сухопутных войск.

«Твердотопливный ракетный двигатель первой ступени станет частью нового ракетного ускорителя для вооружённых сил и будет использоваться вместе с гиперзвуковым планирующим блоком C-HGB для создания типовой гиперзвуковой ракеты. Каждый вид ВС будет использовать типовые гиперзвуковые ракеты, параллельно создавая собственные комплексы вооружений и пусковые установки, адаптированные для запуска с моря или суши», — говорится в сообщении ВМС США.

Издание Defense News уточняет, что первые успешные испытания планирующего блока для гиперзвуковых ракет прошли в марте 2020 года. Отмечается, что разработка блока шла под эгидой ВМС США, тогда как Сухопутные войска будут координировать производство.

«Успешные испытания твердотопливного РД символизируют важную веху, которая приближает к следующим совместным лётным испытаниям флота и армии, запланированным на I квартал 2022 финансового года, и которая в конечном итоге приведёт к развёртыванию комплексов CPS и LRHW», — заявили в ВМС.

Переизбыток направлений

В марте этого года Счётная палата США опубликовала доклад, в котором предупреждала, что Пентагон может не уложиться в график испытаний различных компонентов для гиперзвуковых вооружений из-за нехватки необходимых полигонов и лабораторий.

В документе также отмечалось, что американское оборонное ведомство запланировало не менее 40 различных лётных испытаний гиперзвукового оружия в течение последующих пяти лет. Однако целый ряд логистических проблем может помешать выполнению этого плана, полагают в Счётной палате.

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В частности, единственный ракетный полигон в Тихом океане, с которого можно проводить пуски на дальние расстояния, не рассчитан на объём испытаний, предусмотренных Пентагоном, говорится в докладе. Кроме того, зафиксирована нехватка необходимых для запусков аэродинамических труб.

«Если программам не будет предоставлено достаточно времени в подходящих аэродинамических трубах, то они, вероятно, будут вынуждены либо ждать, либо искать другие, менее идеальные способы завершить свои испытания. Среди доступных вариантов — проведение большего числа испытаний, утверждение более консервативных разработок или более широкое использование компьютерных моделей», — пишут аналитики Счётной палаты.

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По информации ведомства, все аэродинамические трубы, пригодные для испытаний гиперзвукового оружия, бронируются как минимум за год.

При этом если запланированные испытания в рамках проектов по разработке гиперзвукового оружия не будут проведены, то придётся либо продолжать реализовывать программу с меньшим количеством пусков (и меньшим прогрессом), либо вовсе приостановить её, приняв во внимание последствия в плане сроков и стоимости реализации, подчёркивают правительственные аналитики.

Счётная палата в своём докладе также указала, что в США сейчас насчитывается 70 различных программ по разработке гиперзвукового оружия и технологий, траты на которые оцениваются в $15 млрд с 2015 по 2024 год.

Большинство из них проводятся под эгидой Пентагона, однако существуют и программы, в которых участвуют NASA и Министерство энергетики.

Такой объём разрозненных программ без чётко определённых ролей и зон ответственности негативно влияет на прогресс в разработке гиперзвукового оружия, отмечают в Счётной палате.

«Министерство обороны не задокументировало роли, обязанности и зоны ответственности множества подотчётных организаций, включая виды вооружённых сил, которые занимаются разработкой гиперзвукового оружия. Без чётко определённых руководящих ролей, обязанностей и зон ответственности Министерство обороны рискует замедлить прогресс разработки гиперзвукового оружия и создать потенциал для (внутриведомственных. — RT) конфликтов и неэффективной траты ресурсов при принятии дальнейших решений о крупных инвестициях в это направление в будущем», — говорится в докладе.

Кроме того, ряд технологий, которые необходимы для создания такого оружия, в США недостаточно развиты, считают аналитики ведомства.

Программы, в рамках которых разработка начинается ещё до полного освоения критически важных технологий, «с большей вероятностью сталкиваются с такими проблемами, как увеличение расходов или перенос сроков, либо вообще не достигают поставленных целей», констатирует документ.

В качестве примера одной из таких технологий в докладе была указана защита от экстремального теплового воздействия, оказываемого на гиперзвуковые ракеты во время полёта.

Технологический разрыв

Счётная палата — не единственное ведомство, обратившее внимание на проблемы в сфере разработки гиперзвукового оружия в США.

Так, Исследовательская служба конгресса США (CRS) в апреле подготовила собственный доклад для парламентариев, в котором отмечала, что, несмотря на инвестиции в эти программы, в настоящий момент они заняты созданием технологий и опытных образцов без конкретных планов по закупкам готового оружия для последующей постановки на боевое дежурство.

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Кроме того, исследователи отмечают, что большинство американских проектов по созданию гиперзвукового оружия не предусматривает применения в них ядерных боеголовок, что также усложняет задачу конструкторам, которые взамен должны при разработке повышать его точность.

Эксперты со своей стороны утверждают, что по состоянию на сегодняшний день США существенно отстают от России во внедрении управляемых гиперзвуковых изделий военного назначения. По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, ключевые образцы такого оружия вряд ли появятся у американских военных раньше 2025 года.

«Дело в том, что на этапе опытно-конструкторских работ и испытаний зачастую получаются результаты, которые затем при постановке на серийное производство не подтверждаются. Это характерно не только для американской армии, но и для всех передовых технологий в военной и гражданской сферах. Несомненно, США хотели бы иметь у себя на вооружении ракетный комплекс, подобный российскому «Авангарду», который уже стоит на боевом дежурстве в ВС РФ», — отметил Мураховский в интервью RT.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT напомнил, что первоначальный план Пентагона предусматривал, что первой на вооружение должна была поступить гиперзвуковая ракета воздушного базирования, после чего должны были появиться системы морского и сухопутного базирования.

«Однако на сегодня гиперзвуковая ракета воздушного базирования практически отсутствует, а остальные системы запаздывают на два-три года. Сроки, заявленные Пентагоном, больше направлены на внутреннюю пропаганду и получение дополнительного финансирования на эти программы», — отметил собеседник RT.

Здание Пентагона

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В ближайшее время у американской стороны не появится работающего гиперзвукового оружия, считает Юрий Кнутов: для накопления необходимых технологий понадобится не менее пяти лет.

«При этом вряд ли американские инженеры смогут создать ракетный комплекс, сопоставимый с российским «Авангардом», — полагает Кнутов.

По его словам, одним из главных технологических препятствий для США на этом направлении стали пробелы в материаловедении, на что также обратили внимание аналитики Счётной палаты.

«У России же существует мощнейшая школа по производству жаростойких материалов. Этот задел и позволяет ей двигаться дальше. Сегодня США только пытаются создавать подобные ракеты, в то время как Россия уже анонсировала несколько новых гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности, имеющих разное предназначение. В целом по этому направлению Москва будет обгонять Вашингтон на три — пять лет», — прогнозирует Кнутов.