Утрата военного преимущества: в Счётной палате США заявили о снижении боевой готовности ВС

Аналитики Счётной палаты США заявили о снижении готовности вооружённых сил страны. Из опубликованного ведомством документа, с текстом которого ознакомился RT, следует, что подобная ситуация в ВС США сложилась, в частности, из-за участия американских военнослужащих в вооружённых конфликтах по всему миру в течение последних 20 лет. Кроме того, по мнению представителей Счётной палаты, Соединённые Штаты лишились и очевидного военного превосходства из-за роста военного потенциала России и Китая. Как отмечают опрошенные RT эксперты, США также испытывают трудности из-за нехватки необходимых для развития собственных возможностей технологий и реализации неэффективных дорогостоящих проектов.

Специалисты Счётной палаты США проанализировали степень боеготовности американских вооружённых сил, а именно — их «способности вести бой и выполнять поставленные задачи» (так это понятие определяют в Пентагоне).

В итоговом отчёте надзорного органа, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что боевая готовность Вооружённых сил Соединённых Штатов снизилась. В качестве одной из причин этого называется участие страны в конфликтах в ряде регионов мира в течение последних двух десятилетий.

Также американские специалисты подчеркнули, что ранее США обладали неоспоримым военным преимуществом. Например, военное руководство страны могло размещать силы в любом месте в любое время. Однако в современных реалиях развитие военного потенциала держав-конкурентов ограничило свободу действий Вашингтона.

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«В Стратегии национальной обороны 2018 года Министерство обороны США обратило внимание на то, что господство в каждом боевом измерении (наземном, морском, воздушном, космическом, а также в киберпространстве) более не гарантировано, так как потенциальные противники, прежде всего Китай и Россия, смогли развить и усилить свой потенциал», — говорится в документе.

Как отметил доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков, на снижении потенциала армии США сказалось ещё несколько обстоятельств, в частности приверженность Соединённых Штатов концепции ведения малых войн со слабым в военно-техническом отношении противником, таким как, например, Ирак или Афганистан.

«Поэтому потенциал Вооружённых сил США и выучка войск для ведения войны с высокотехнологичным противником на сегодняшний день утрачена», — объяснил он в беседе с RT.

Другим фактором, негативно отразившимся на военном потенциале США, является работа военно-промышленного комплекса страны, главным приоритетом которого является «обогащение небольшого круга людей», считает Сивков.

Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, выразил мнение, что существуют системные проблемы, сказывающиеся на боеготовности американских вооружённых сил.



«Они перешли на контрактную систему, и долгое время она была передовой, но в итоге пришла к своему логическому концу. Сейчас в основном в ВС США служат представители эмигрантских кругов — из Латинской Америки, Азии и Африки. Но такого рода комплектование имеет уязвимости: если не будет притока внешней силы, то армия начнёт испытывать определённые кадровые трудности», — отметил он в интервью RT.

Кроме того, в военном отношении американцы следуют финансово не обоснованному принципу силового доминирования, который является «пережитком биполярной системы», добавил специалист.

Москва и Пекин, в свою очередь, идут по другому пути, уточнил Леонков.

«Россия и Китай действуют, исходя из принципа оборонной достаточности, то есть делают ставку не на количественное превосходство, а на качественное и с этой помощью выигрывают», — отметил эксперт.

Проблемная армия

Анализ готовности американской армии, как следует из отчёта ведомства, проводился за период с 2017 по 2019 финансовый год. В итоге специалисты сделали несколько выводов.

Например, они отметили снижение показателей готовности на морском измерении, указав, однако, на рост на наземном.

Так, говоря о море, аналитики констатировали, что главным препятствием на пути к восстановлению готовности корабельного и подводного флота является ограниченность возможностей по его техобслуживанию.

«В воздушном и космическом измерениях, а также в киберпространстве (соответствующие значения. — RT) показали смешанную динамику», — добавили специалисты.

Как следует из документа, проблемы, существующие в воздухе, связаны в том числе с нехваткой лётчиков, прошедших необходимую подготовку для управления ударными вертолётами AH-64, а также с последствиями урагана «Майкл» и вызванными им инфраструктурными ограничениями, которые сказываются на возможностях истребителей F-22.

В космосе же обеспокоенность вызвана недостатком сообщаемых данных о состоянии отдельных подразделений для получения точного представления о готовности ключевых космических сил и средств.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил и другие сложности, с которыми в разное время сталкивалась армия США. В частности, он указал на проблемы американской военной техники, используемой в различных измерениях, сфокусировав внимание на проектах, которые, по его словам, не оправдали вложенных в них средств и оказались малоэффективными.

Например, он напомнил о провале состоявшихся в начале апреля лётных испытаний прототипа американской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183А (ARRW, Air-Launched Rapid Response Weapon).

«Технологиями, которые позволили бы получить управляемый гиперзвук, скорее всего, американцы не обладают. Но при этом деньги на это тратятся», — отметил Леонков.

Другим провальным проектом США, по словам эксперта, стал истребитель F-35. Несмотря на то что программа создания самолётов такого типа, рассчитанная до 2070 года, обходится Вашингтону в $1,5 трлн, комиссия Пентагона выявила у этой модели свыше 800 различных дефектов.

Сомнения, как считает Леонков, также вызывает эффективность ещё одного проекта — «невидимого» авианосца Gerald R. Ford, стоимость которого превысила $13 млрд и стала рекордной.

Как передавали СМИ, в разное время у нового корабля были диагностированы критические проблемы с парогенераторами и турбинами, не работали подъёмники вооружений на лётную палубу, происходили сбои в работе аэрофинишёров и электромагнитной катапульты, возникали проблемы с работой силовой установки и канализации — и это лишь малая часть из большого списка дефектов, выявленных у разрекламированного авианосца.

Однако корабль, заложенный в 2009 году, всё же был принят в состав ВМС США восемь лет спустя.

Авианосец Gerald R. Ford

Reuters

© U.S. Navy / Erik Hildebrandt

Попытки восстановить лидерство

Учитывая сложившуюся ситуацию, в Счётной палате ранее предложили Пентагону принять меры для восстановления статуса ВС США.

Так, следуя рекомендациям надзорного ведомства, особое внимание в американском Минобороны уделили критериям оценки состояния боеготовности армии страны для более точного выявления и решения имеющихся в ней проблем.

Из отчёта Счётной палаты следует, что Пентагон добился определённых успехов в этом направлении, разработав новую Концепцию восстановления готовности, представляющую собой систему отслеживания происходящих в ВС изменений к лучшему или к худшему.

«Министерство обороны, как ранее нами сообщалось, выработало план действий для восстановления готовности. Он получил название «Концепция восстановления готовности» и содержит целевые и контрольные показатели для оценки успешности решения обозначенных в качестве основных проблем по части готовности, с которыми сталкиваются виды вооружённых сил», — уточнили аналитики.

Впрочем, американские официальные лица ранее неоднократно заявляли о необходимости реализации более активных мер для сохранения глобального лидерства США среди великих держав.

Речь в том числе шла о необходимости модернизации ядерной триады, внесения радикальных изменений в архитектуру противоракетной обороны страны, а также о значимости развития лазерного и гиперзвукового оружия.

Кроме того, в Соединённых Штатах велись разговоры и о радикальном обновлении ряда видов военной техники.

Например, в планы Вашингтона уже входит замена атомных подводных лодок Ohio, способных нести баллистические ракеты, на стратегические субмарины нового класса Columbia, которые, как ожидается, по своим боевым возможностям в несколько раз превзойдут своих предшественников.

Для ВВС США, в свою очередь, разрабатывается перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который, как предполагается, сможет прорывать противоракетную оборону противника, оставаясь незамеченным для средств радиолокационного контроля. Отмечалось, что Raider должен прийти на смену самолётам B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.

Кроме того, к 2023 году американцы планируют пополнить арсенал стратегических средних и ближних огневых средств. Так, перед армией США поставлена задача как можно скорее создать абсолютно новую ракету средней дальности, которая была бы способна поражать движущиеся цели на суше и на море.

Следует отметить, что в связи с желанием США вывести армию на новый уровень расходы Вашингтона на оборону с 2017 года стали возрастать.

Так, утверждённый в 2019 году экс-президентом США Дональдом Трампом закон об оборонном бюджете на 2020 год стал историческим — он предусматривал выделение $738 млрд на финансирование военных нужд страны.

При этом, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), совокупные военные расходы всех стран мира в 2019 году превысили $1,9 трлн. Как отметили тогда в SIPRI, в первую пятёрку стран с самыми значительными военными бюджетами вошли Соединённые Штаты, Китай, Индия, Россия, а также Саудовская Аравия.

Напомним, что в США неоднократно заявляли о необходимости развивать потенциал американских вооружённых сил в областях, о которых говорилось в отчёте Счётной палаты, в том числе в киберпространстве и космосе.

Так, в августе 2017 года Трамп основал новое боевое командование — Киберкомандование. В сентябре того же года бывший американский лидер утвердил обновлённую стратегию США в сфере кибербезопасности.

В годы президентства Трампа в Соединённых Штатах был создан ещё один вид войск — Космические силы.

«Космос — это новейший театр военных действий. На фоне серьёзных угроз нашей национальной безопасности американское превосходство в космосе абсолютно жизненно необходимо», — заявил тогда американский лидер.

Бывший президент США Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Туманные перспективы

Для разрешения существующих в американской армии проблем США необходимо провести масштабную реформу, полагает эксперт Алексей Леонков.

«Требуется кардинальная реформа вооружённых сил, о которой говорят достаточно давно. Однако реформирование заменяется новой стратегией, которая позволяет как бы «по-новому» воевать, — Мulti-Domain Battle. На самом деле, это стратегия взаимодействия различных родов и видов войск в условиях современного общевойскового боя», — рассказал он.

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Леонков подчеркнул, что данная стратегия не привнесла чего-то нового в оперативное или тактическое искусство.

«Американцы делают ставку на прежние системы вооружения, которые уже являются неэффективными, например ПРО или ПВО, которые у них не реформировались достаточно давно и не смогут сдержать ответный удар», — отметил эксперт.

Кроме того, как считает Леонков, на пути восстановления потенциала американских ВС есть ещё одно препятствие — это система образования страны.

«Она не рождает нужного количества инженеров и технологов, которые могли бы разрабатывать революционную военную технику. Раньше американцы это решали за счёт перекупки кадров. Самый известный пример — это Вернер фон Браун, которого американцы вывезли из Германии и он им сделал ракетную программу. Не стало его, не стало его учеников — и создать новую баллистическую ракету Minuteman-4 американцы не могут. То же происходит и с гиперзвуковыми технологиями. Несмотря на то что в США занимаются ими с 2000-х годов, за это время они так и не смогли показать устойчивых результатов и получить годный лётный прототип», — заключил он.

По мнению Константина Сивкова, для урегулирования проблем в армии США следует поступить ещё более радикально — сменить действующую политическую элиту.

«Ни много ни мало. Им нужно, чтобы к власти пришёл условный Трамп, но не на четыре года, а лет на 15. Однако это невозможно, поэтому сегодня я не вижу возможности для того, чтобы в США что-то поменялось в военно-техническом отношении», — заключил специалист.

