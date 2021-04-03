Кабмин одобрил продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе

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Российское правительство одобрило продление до конца 2030 года соглашения с США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщает пресс-служба кабмина.
Кабмин одобрил продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе
  • Reuters

«Решение предварительно проработано с американской стороной, а процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами. Проект российской ноты прилагается к утверждённому (премьер-министром России. — RT) Михаилом Мишустиным распоряжению», — говорится в пресс-релизе.

В российском правительстве подчеркнули, что продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов.

В конце марта Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности.

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