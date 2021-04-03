Кабмин одобрил продление соглашения с США о сотрудничестве в космосе
- Reuters
«Решение предварительно проработано с американской стороной, а процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами. Проект российской ноты прилагается к утверждённому (премьер-министром России. — RT) Михаилом Мишустиным распоряжению», — говорится в пресс-релизе.
В российском правительстве подчеркнули, что продление соглашения отвечает интересам обеих сторон и будет способствовать эффективной реализации совместных космических проектов.
В конце марта Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности.