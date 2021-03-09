В США заявили о беспокойстве из-за возможностей России в космосе

Командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны.

Соответствующее заявление он сделал в интервью The New York Times.

«Как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности. Для уничтожения или повреждения с земли или для нарушения нашей способности использовать спутники… У обеих стран есть возможности, которые вызывают обеспокоенность», — сказал он.

Также Реймонд сравнил один из российских спутников с матрёшкой и высказал мнение, что этот аппарат якобы способен уничтожать спутники США на околоземной орбите.

В феврале Реймонд рассказал об обеспокоенности в связи со сближением российских спутников с американским.