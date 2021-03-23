Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности

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Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности в формате видеоконференции. Об этом сообщили в российском Министерстве иностранных дел.
Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности
  • Reuters

«Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности», — говорится в заявлении МИД.

Стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога на эту тему.

9 марта командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны.

В Кремле, отвечая на это заявление, напомнили, что опасения американцев совершенно беспочвенны, а Россия — мирная страна, которая выступает за сотрудничество.

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