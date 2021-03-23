Россия и США провели консультации по вопросам космической безопасности
- Reuters
«Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности», — говорится в заявлении МИД.
Стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога на эту тему.
9 марта командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны.
В Кремле, отвечая на это заявление, напомнили, что опасения американцев совершенно беспочвенны, а Россия — мирная страна, которая выступает за сотрудничество.