Песков оценил беспокойство США из-за возможностей России в космосе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление командующего Космическими силами США Джона Реймонда, который сказал, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны.
Песков оценил беспокойство США из-за возможностей России в космосе
  • РИА Новости

«В целом такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов», — сказал он.

Песков подчеркнул, что все опасения американцев являются совершенно беспочвенными.

«Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны.

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