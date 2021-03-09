Песков оценил беспокойство США из-за возможностей России в космосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление командующего Космическими силами США Джона Реймонда, который сказал, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны.

«В целом такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов», — сказал он.

Песков подчеркнул, что все опасения американцев являются совершенно беспочвенными.

«Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее Реймонд заявил, что возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают беспокойство у американской стороны.