«Политика сдерживания»: что может стоять за соглашением США и Австралии о разработке и испытаниях гиперзвукового оружия
- Опытный несбрасываемый образец перспективной американской гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW
- © U.S. Air Force/Matt Williams
Вашингтон и Канберра будут совместно разрабатывать и испытывать гиперзвуковое оружие, стороны заключили соответствующее соглашение. Об этом сообщает австралийское Министерство обороны.
«На прошлой неделе Австралия и США подписали новое соглашение о сотрудничестве по разработке и испытанию экспериментальных образцов гиперзвуковых крылатых ракет. Страны заключают это соглашение в рамках комплексного лётно-исследовательского эксперимента «Южный Крест» (SCIFiRE), предполагающего совместные лётные испытания полноразмерных прототипов гиперзвуковых крылатых ракет», — говорится в заявлении ведомства.
Как отметила австралийский министр обороны Линда Рейнольдс, Канберра намерена сдерживать «агрессию», направленную «против интересов Австралии».
«Именно поэтому мы продолжим финансировать наращивание потенциала — чтобы расширить возможности войск ПВО по сдерживанию агрессии, направленной против интересов Австралии, в том числе сюда входят 9,3 миллиарда долларов, выделенных в рамках Плана развития структуры Вооружённых сил на 2020 год (Force Structure Plan 2020), предусматривающего готовность к нанесению быстрого удара большой дальности и к противоракетной обороне, включая развитие, испытания и анализ эффективности гиперзвукового оружия», — сообщила Рейнольдс.
В официальном заявлении министра не уточняется, об «агрессии» каких стран она говорит. Однако, по данным западных СМИ, в частности агентства Reuters, министр якобы сообщила, что совместная разработка гиперзвуковых ракет будет осуществляться якобы «в целях противодействия России и Китаю».
«Кроме того, финансирование потенциала по сдерживанию действий, направленных против Австралии, приносит пользу нашему региону, нашим союзникам и нашим партнёрам по безопасности», — сказала Рейнольдс.
Министр обороны также подчеркнула, что Австралия по-прежнему привержена «миру и стабильности в регионе, а также открытости, инклюзивности и процветанию в отношениях стран Индо-Тихоокеанского региона».
Как напомнило Минобороны Австралии, программа SCIFiRE — «результат более чем 15 лет сотрудничества между Австралией и США в области научных и технологических исследований гиперзвуковых летательных аппаратов, ракетных двигателей, датчиков и передовых производственных материалов».
- Министр обороны Австралии Линда Рейнольдс
- © Brendan Smialowski/Pool via REUTERS
Говорит Пентагон
О подписанном соглашении рассказали и представители Минобороны США.
Так, исполняющий обязанности замглавы Пентагона по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Майкл Крациос приветствовал начало нового сотрудничества.
«Эта инициатива будет иметь первостепенное значение для будущих исследований и разработок гиперзвуковых технологий. Она обеспечит США и нашим союзникам лидерство в развитии военного потенциала качественно нового уровня», — заявил он.
Как уточняется на сайте оборонного ведомства Соединённых Штатов, «усилия в рамках программы SCIFiRE нацелены на совместное создание на базе воздушно-реактивных гиперзвуковых двигателей недорогих полноразмерных прототипов средств доставки с гибкими возможностями и большой дальностью действия, которые можно использовать в демонстрационных полётах в условиях, аналогичных реальным».
Однако ни Пентагон, ни Минобороны Австралии не детализировали свои планы и не уточнили сроки их осуществления.
О подробностях сообщило американское издание Defense News. По его данным, в Австралии пройдут испытания нового оружия — высокоточной гиперзвуковой ракеты, которая запускается с помощью силовой установки и приводится в движение прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Ожидается, что она будет принята на вооружение в течение следующих пяти—десяти лет.
Как заявила начальник управления ВВС в штаб-квартире Королевских военно-воздушных сил Австралии в Канберре, вице-маршал авиации Кэтрин Робертс, это оружие смогут нести тактические истребители, такие как F/A-18F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II, а также самолёт морской разведки P-8A Poseidon. Как уточняет Defense News, испытания этой ракеты, вероятно, пройдут на полигоне Вумера в отдалённой части штата Южная Австралия.
Китайский фактор
Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Вашингтон и Канберра подписали соглашение о разработке и испытании гиперзвука «в рамках политики сдерживания Китая».
«Западные СМИ упоминают в этом контексте о России, поскольку страна имеет крайне перспективное гиперзвуковое вооружение, а это никому не нравится за океаном. Однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе Австралия и США рассматривают именно Китай как самого опасного растущего гиганта», — заявил он в беседе с RT.
Стоит отметить, что соглашение между Вашингтоном и Канберрой о разработке и испытаниях гиперзвука было подписано после июльского визита Линды Рейнольдс и главы МИД Австралии Марис Пейн в США.
Тогда стороны обсуждали возможность такого сотрудничества. К тому же министр обороны США Марк Эспер заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с австралийскими коллегами о «плохом поведении» Китая в регионах Индийского и Тихого океанов.
- Пентагон
- © Olivier Douliery / AFP
Между тем в отношения между Китаем и Австралией существует напряжённость, заявил 30 ноября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он сделал такое заявление, комментируя публикацию официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня в Twitter, где содержалось фото австралийского военного, приставившего нож к шее ребенка.
Представитель китайского МИД сопроводил изображение заявлением, в котором говорилось, что Пекин шокирован убийствами мирных афганцев и афганских военнопленных австралийскими солдатами и решительно осуждает подобные действия. Моррисон назвал фото сфальсифицированным и потребовал от Пекина извинений. В Китае ответили на это, что Австралии должно быть стыдно за своих военных.
Напомним, в ноябре были опубликованы результаты расследования, проведённого Вооружёнными силами Австралии, согласно которому военнослужащие элитного подразделения австралийского спецназа SAS без достаточных оснований убили 39 человек во время войны в Афганистане в 2009—2013 годах.
Непростые отношения у стран в последнее время и в экономической сфере. В конце ноября в Канберре назвали неоправданной и политически мотивированной меру КНР, связанную с фактическим запретом на импорт австралийского вина, который Пекин обложил пошлиной в 212,1%.
«Младший партнёр в проекте»
Как отметил военный эксперт, старший научный сотрудник ВШЭ Василий Кашин, подписание американо-австралийского соглашения о разработке и испытаниях гиперзвука произошло на фоне обострений отношений Австралии и Китая.
«Несмотря на то, что эти страны имеют тесное экономическое сотрудничество, по многим политическим вопросам они расходятся. Однако накал произошёл в том числе из-за того, что Австралия поддержала призывы к расследованию происхождения пандемии коронавируса. Не удивительно, что Пекин недавно посоветовал Канберре скорректировать свои действия, если она хочет восстановить отношения с крупнейшим торговым партнёром», — заявил аналитик в беседе с RT.
Кашин также добавил, что сейчас Австралия «находится под формально необъявленными китайскими экономическими санкциями».
«Уровень напряжённости в отношениях двух стран в последнее время только растёт. В этом контексте Австралия и хочет усилить свою военную мощь, в том числе посредством сотрудничества с США», — заявил эксперт.
Блохин, со своей стороны, напомнил, что Канберра «входит в так называемый разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes), в рамках которого осуществляется сотрудничество спецслужб англо-саксонских стран — США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии.
«Между этими государствами сформировались особые отношения, основанные в том числе на обмене разведданными. Понятно, что Австралия хочет внести свой вклад в рамках этого партнёрства. Возможно, в перспективе она даже примет участие в операции по окружению КНР кольцом недружественных государств, на территории которых есть американские военные базы», — отметил эксперт.
Однако в рамках разработки и испытаний гиперзвукового оружия Австралия «едва ли сможет предоставить американцам какую-то особую технологию», считает Блохин.
«Канберра, со своей стороны, может лишь продемонстрировать единство с США», — сообщил аналитик.
Василий Кашин придерживается схожей позиции по данному вопросу. По его мнению, Австралия будет «младшим партнёром в проекте» по совместной разработке и испытаниям гиперзвука.
- Изображение перспективной «супербыстрой» ракетной системы AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
- © Lockheed Martin
«У американцев есть некоторые наработки по созданию гиперзвуковых крылатых ракет, роль Австралии тут ничтожна. Она может лишь предоставить какие-то финансовые ресурсы и условия для испытаний. В остальном всё зависит от американцев. Вашингтон обладает рядом образцов гиперзвукового оружия, однако до того момента, как они поступят на вооружение, может пройти около 10 лет», — сказал эксперт.
Кашин не исключил, что Вашингтон и Канберра действительно могут заняться испытаниями высокоточной гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем на территории Австралии, о чём сообщают американские СМИ.
Блохин, со своей стороны, отметил, что США «настроены серьёзно вкладываться» в разработку и испытания гиперзвукового оружия.
«Сейчас главная задача Пентагона — модернизация вооружённых сил, а гиперзвук — ключевая составляющая в этом направлении. Однако несмотря на то, что Соединённые Штаты обладают ресурсами, от полной реализации своих проектов по гиперзвуковым вооружениям они ещё очень далеки», — заключил аналитик.
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