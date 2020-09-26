«Американцы чувствуют отставание»: как США пытаются создать новейший перехватчик баллистических целей

Группа американских компаний Boeing, GA-EMS и Aerojet Rocketdyne намерены объединить усилия, чтобы принять участие в тендере Пентагона по разработке кинетического перехватчика нового поколения. Предполагается, что данное средство будет устанавливаться на сухопутные противоракеты GBI, которые размещены на Аляске и в Калифорнии. Конкуренцию им составят ещё несколько известных игроков этого рынка, включая Lockheed Martin и Raytheon. Между тем предыдущий проект по созданию более совершенного перехватчика провалился. Как полагают эксперты, Пентагон рассчитывает получить оружие, способное бороться с российскими гиперзвуковыми целями. Однако аналитики сомневаются, что США удастся это сделать в ближайшей перспективе.

Американские оборонные компании General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) и Boeing Missile and Weapon Systems заключили соглашение о партнёрстве для участия в государственном конкурсе на разработку кинетического перехватчика нового поколения NGI (Next-Generation Interceptor), сообщается на сайте GA-EMS.

Предполагается, что данное изделие будет устанавливаться в качестве боевой части на наземные противоракеты шахтного базирования GBI, предназначенные для защиты территории США от ударов межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В настоящее время эти комплексы противоракетной обороны (ПРО) развёрнуты в Форт-Грили (Аляска) и на базе ВВС Ванденберг (Калифорния).

«Мы с радостью сообщаем о начале партнёрства с компанией Boeing для разработки революционных технологий, необходимых, чтобы помочь Агентству по ПРО США оперативно развёртывать систему перехватчиков, которая укрепит систему ПРО страны и гарантирует, что Соединённые Штаты, наши союзники и страны-партнёры будут поддерживать военное превосходство перед лицом постоянно меняющейся угрозы со стороны противников», — цитирует пресс-служба GA-EMS президента компании Скотта Форни.

GA-EMS и Boeing собираются побороться за контракт Агентства по ПРО США, которое рассчитывает получить от военной промышленности страны перехватчик нового поколения.

Пуск американской наземной противоракеты GBI

© boeing.com

По информации Defense News, партнёром данных компаний станет Aerojet Rocketdyne, которая специализируется на разработке ракетных двигателей. Соперниками этих трёх предприятий является объединение, состоящее из Northrop Grumman и Raytheon, а также корпорация Lockheed Martin.

Ведущие американские компании планируют принять участие в тендере, который Агентство по ПРО объявило ещё в конце апреля. На реализацию проекта в течение пяти лет планируется направить $4,9 млрд, из них $664,1 млн — в 2021 году. В Пентагоне намерены сначала отобрать два проекта и выделить деньги на разработку, а затем выбрать лучшее изделие.

Против гиперзвука

В настоящее время на GBI устанавливаются кинетические перехватчики семейства ЕKV (Exo-atmospheric Kill Vehicle). Они представляют собой лишённый взрывчатого вещества управляемый снаряд, который поражает баллистическую цель прямым попаданием. Масса ЕKV — около 64 кг, длина — 1,4 м, диаметр — 0,6 м.

С целью улучшения характеристик боевой части противоракет Пентагон ещё в 2010 году запустил проект создания нового перехватчика, получившего обозначение RKV (Redesigned Kill Vehicle). Исполнителем контракта была выбрана компания Boeing, которая получила из бюджета $1,2 млрд.

Однако летом 2019 года Майкл Гриффин, занимавший в то время пост заместителя министра обороны США по исследованиям и разработкам, сообщил о прекращении работ по RKV. Такое решение было принято из-за технических трудностей, с которыми столкнулась компания, сорвавшая сроки создания изделия.

Между тем в Boeing заявили о готовности бороться за новый тендер на разработку аналогичного комплекса следующего поколения.

В феврале, комментируя журналистам ситуацию с финансами, потраченными на провальную разработку RKV, директор Агентства по ПРО контр-адмирал Джон Хилл заявил, что американские военные вынесли множество уроков из этой неудачной инициативы.

Наряду с RKV Пентагон курирует проект перспективного кинетического перехватчика, получившего название MOKV (Multi-Object Kill Vehicle). Разработка данного изделия стартовала в стенах Lockheed Martin в первой половине 2000-х годов, но на некоторое время приостанавливалась.

Принцип действия MOKV основывается на том, что каждая GBI будет нести комплект из нескольких перехватчиков, которые с помощью специальных датчиков смогут корректировать свой полёт и поражать боевые блоки МБР. Масса каждого изделия составляет около 10 фунтов (4,5 кг).

2 декабря 2008 года прототип MOKV был испытан на полигоне вблизи базы ВВС Эдвардс (Калифорния), однако уже в следующем году проект был закрыт по распоряжению министра обороны Роберта Гейтса (занимал должность в 2006—2011 годах).

В 2015 году Пентагон возобновил проект MOKV. Создание перехватчика военные поручили компании Raytheon, которая является поставщиком морских противоракет типа Standard Missile (SM). Участие в работах также приняли специалисты Lockheed Martin и Boeing. Однако последние годы в СМИ не появлялось сообщений о каких-либо результатах на поприще создания MOKV.

Как полагают эксперты, Пентагон требует от ведущих национальных оружейных корпораций решения чрезвычайно сложной технической задачи.

«Сегодняшние возможности системы ПРО США позволяют неплохо справляться с перехватом зарубежных баллистических ракет и российского комплекса «Тополь», который заменяется в наших полках РВСН на «Ярс». Однако против современных и перспективных ядерных ракет России у американцев пока ничего нет», — пояснил в беседе с RT директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

Схематичное изображение принципа работы перехватчика MOKV (Multi-Object Kill Vehicle)

© PRNewsFoto/Raytheon Company

С точки зрения эксперта, с целью значительного повышения эффективности перехвата баллистических целей противоракетами GBI Минобороны США пытается реализовывать параллельно сразу несколько проектов, не жалея на них бюджетного финансирования. При этом, как прогнозирует эксперт, создание NGI вполне может обернуться очередной неудачей.

«На мой взгляд, у современных и перспективных американских перехватчиков недостаточная скорость для поражения блоков российских ракет и нет локатора, который мог бы отслеживать перемещение маневрирующих целей. При этом Россия где-то частично, а где-то полностью решила эти проблемы. Американцы в этих условиях чувствуют своё отставание и пытаются найти варианты, чтобы догнать или опередить нашу страну», — считает Кнутов.

В комментарии RT редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин также заявил, что деятельность ведущих американских оборонных компаний направлена на создание комплексов, способных перехватывать боевые блоки российских МБР, а также ракеты, летящие с гиперзвуковой скоростью.

«Такого оружия нет ни у кого в мире»

Как напомнили эксперты, работы по усилению наземного компонента противоракетной обороны США и созданию перехватчиков баллистических целей начались почти сразу после одностороннего выхода Вашингтона в 2002-м из Договора об ограничении систем ПРО 1972 года.

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Причиной денонсации соглашения американское руководство назвало угрозу со стороны Ирана и КНДР. Однако, как отмечал президент РФ Владимир Путин, действия Вашингтона ликвидировали сложившийся со времён холодной войны стратегический баланс с Россией и в перспективе могли «обнулить» российский ядерный потенциал.

Стартовавшие за океаном работы над перспективными противоракетными вооружениями вынудили Москву инициировать в ответ разработку новых ударных систем, в том числе гиперзвукового оружия.

Как заявил 19 сентября Владимир Путин в беседе с одним из разработчиков комплекса «Авандгард» Гербертом Ефремовым, итогом деятельности российских конструкторов стало появление уникальных видов вооружения, не имеющих аналогов в мире.

«И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае, пока нет», — сказал Путин.

К числу самых передовых систем поражения президент России отнёс гиперзвуковой блок «Авангард», крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник», лазерный комплекс «Пересвет», авиационную гиперзвуковую ракету Х-47М2 «Кинжал», боеприпас морского базирования «Циркон» и роботизированный подводный беспилотник с ядерным двигателем «Посейдон».

Дмитрий Литовкин считает, что в ближайшей и среднесрочной перспективе в арсенале Соединённых Штатов не появятся средства ПРО, способные эффективно перехватывать гиперзвуковые цели, в том числе российского производства.