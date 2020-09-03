«Сохраняет статус флагмана»: какими возможностями обладает ракетный крейсер «Москва»

Впервые после ремонта гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел в море для проведения практических занятий, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского региона. Экипаж корабля отработает задачи по ведению противовоздушной обороны. В скором времени «Москва» примет участие в стратегическом учении «Кавказ-2020». По мнению экспертов, крейсер по-прежнему остаётся самой крупной вооружённой платформой в составе Черноморского флота. Главным оружием «Москвы» является ракетный комплекс «Вулкан» дальностью до 550—700 км.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» впервые после завершения ремонта вышел в море для отработки задач в преддверии скорого старта стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», сообщает Министерство обороны России.

«В рамках выполнения элементов задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблём» экипаж проведёт комплекс корабельных боевых учений и мероприятий по слаживанию экипажа в море. Отработка элементов курсовой задачи будет проходить на морских полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря», — говорится на сайте военного ведомства.

Также в ходе практических действий флагман Черноморского флота (ЧФ) должен выполнить зенитные артиллерийские стрельбы и применить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отработки мероприятий по ведению противовоздушной обороны.

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«Одним из этапов учения станет отработка алгоритма действий экипажа при условном применении главного ракетного комплекса корабля», — уточнили военные.

«Москва» была отправлена на ремонт и частичную модернизацию в 2018 году. Работы проводились в Севастополе на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота.

«Корабль прослужит после ремонта не один десяток лет. На крейсере была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации. Крейсер «Москва» выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС (радиотехнических средств. — RT). Кроме того, на крейсере заменены сотни метров кабель-трасс», — цитируют РИА Новости представителя пресс-службы предприятия.

«На провокации никто не решался»

«Москва» является головным кораблём проекта 1164 «Атлант». Помимо этого судна, в составе ВМФ России находятся ещё два таких ракетных крейсера: «Варяг» — на Тихоокеанском флоте и «Маршал Устинов» — на Северном.

«Москва» была заложена в 1976 году на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 Коммунара под наименованием «Слава». 30 января 1983 года корабль вошёл в состав ВМФ СССР после завершения комплекса заводских и государственных испытаний.

Стрельба из противокорабельной установки «Москвы»

© Министерство обороны РФ

В декабре 1989 года «Слава» принимала участие в обеспечении первой встречи генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва с президентом США Джорджем Бушем, которая прошла на Мальте. В 1990 году крейсер был направлен в Николаев для частичной модернизации.

Своё нынешнее название и наименование «гвардейский» корабль получил 22 июня 1995 года по инициативе руководства российской столицы. После распада СССР правительство Москвы взяло шефство над флагманом Черноморского флота и профинансировало его ремонт.

По информации Минобороны РФ, «Москва» предназначена для нанесения ударов по крупным надводным целям и группировкам кораблей. Также крейсер способен обеспечивать боевую устойчивость противолодочных формирований и вести коллективную противовоздушную оборону сил флота в удалённых районах Мирового океана.

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«Кроме того, («Москва». — RT) может решать задачи борьбы с подводными лодками и обстрела побережья противника, а также оказывать огневую поддержку при проведении десантных операций», — уточняется в материалах военного ведомства.

Полное водоизмещение крейсера составляет 11,3 тыс. т, длина — 186 м, ширина — 21 м, экипаж — 680 человек, дальность хода — 7 тыс. миль (11,27 тыс. км), скорость — 32 узла (59,26 км/ч). На «Москве» установлена газотурбинная энергетическая установка. Совокупная мощность двигателей корабля оценивается в 90 тыс. л. с.

Арсенал «Москвы» включает 16 пусковых установок противокорабельной системы «Вулкан», зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300Ф «Форт», средство ПВО ближнего радиуса «Оса», артиллерийские установки АК-130 и АК-630, торпедное оружие и реактивные глубинные бомбомёты РБУ-6000.

Дальность стрельбы из «Вулкана» составляет 550—700 км (по некоторым данным, в усовершенствованной версии комплекса — до 1000 км). Во время полёта ракеты развивают скорость в 2—2,5 числа Маха. Часть пути к цели они преодолевают на большой высоте, а на финальном участке снижаются до 15—20 м.

Незадолго до ремонта «Москва» приняла участие в нескольких дальних походах. В 2013 году крейсер отправился к берегам Португалии, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы, спустя год — выполнял задачи в акватории Тихого океана.

Осенью 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ в восточной части Средиземного моря. Также у берегов Сирии флагман Черноморского флота обеспечивал противовоздушную оборону авиабазы Хмеймим.

«Мы патрулировали в зоне интенсивных полётов авиации, в небе могли одновременно находиться десятки самолётов, не только российских... Мы всё время были в готовности, система «Форт» исправно работала. Но никто к нам не подлетал. Все знают возможности этих кораблей по обнаружению и слежению за целями, поэтому на провокации никто не решался», — заявил ранее журналистам командир зенитно-ракетного дивизиона «Москвы» гвардии капитан-лейтенант Дмитрий Сёмкин.

«Чрезвычайно мощный корабль»

Как полагают военные эксперты, возвращение «Москвы» в строй заметно усилит ударные и противовоздушные возможности Черноморского флота. По мнению специалистов, крейсер по-прежнему остаётся самым крупным вооружённым кораблём в составе данного оперативно-стратегического объединения ВМФ.

«Москва» — самый мощный корабль Черноморского флота и потому по праву сохраняет статус его флагмана. На крейсере современные ракетные системы и средства контроля обстановки. «Москва», как и положено, в плановом порядке была отремонтирована. Сейчас экипаж приступил к выполнению задач в море», — отметил в беседе с RT советник начальника Генштаба ВС РФ, экс-командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов.

Моряки на борту крейсера «Москва» Черноморского флота ВМФ России

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Как пояснил Касатонов, несмотря на почтенный возраст, «Москва» является современным крупнотоннажным кораблём, способным нести боевую вахту в Чёрном, Средиземном морях, а также в разных районах Мирового океана. По мнению адмирала, крейсер прослужит в ВМФ ещё более десяти лет.

В свою очередь, редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин не исключает, что в ближайшем будущем «Москва» подвернется глубокой модернизации. В комментарии RT эксперт предположил, что на крейсере могут быть установлены новые системы ПВО.

«Москва» — чрезвычайно мощный корабль. Главное оружие нашего крейсера — это, конечно же, ракеты «Вулкан». Их дальность позволяет перекрыть всю зону ответственности на черноморском побережье. Потребность ВМФ в такой военно-морской платформе никуда не ушла», — считает Литовкин.