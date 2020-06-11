Крейсер «Маршал Устинов» провёл учебный бой в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняющий задачи боевой подготовки в Баренцевом море, провёл учебный морской бой с условной группировкой кораблей противника.

Как передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России, основной целью учения стала отработка слаженности совместных действий боевых расчётов крейсера.

Отмечается, что экипаж отработал задачи на боевых постах и командных пунктах по первой боевой готовности.

Было проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом крейсера по группировке надводных сил на максимальной дистанции, а также отработано уничтожение малоразмерных быстроходных надводных целей артиллерией.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.