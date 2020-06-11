Крейсер «Маршал Устинов» провёл учебный бой в Баренцевом море

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Ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняющий задачи боевой подготовки в Баренцевом море, провёл учебный морской бой с условной группировкой кораблей противника.
Крейсер «Маршал Устинов» провёл учебный бой в Баренцевом море
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России, основной целью учения стала отработка слаженности совместных действий боевых расчётов крейсера.

Отмечается, что экипаж отработал задачи на боевых постах и командных пунктах по первой боевой готовности.

Было проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом крейсера по группировке надводных сил на максимальной дистанции, а также отработано уничтожение малоразмерных быстроходных надводных целей артиллерией.

Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.

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