Крейсер «Маршал Устинов» провёл учебный бой в Баренцевом море
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России, основной целью учения стала отработка слаженности совместных действий боевых расчётов крейсера.
Отмечается, что экипаж отработал задачи на боевых постах и командных пунктах по первой боевой готовности.
Было проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом крейсера по группировке надводных сил на максимальной дистанции, а также отработано уничтожение малоразмерных быстроходных надводных целей артиллерией.
Ранее, как сообщало издание «ПолитЭксперт», авиация Балтийского флота отработала удары по надводным целям.