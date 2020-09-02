Завершён ремонт ракетного крейсера «Москва»

Флагманский корабль Черноморского флота России, гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел на первые учения после ремонта.

«Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» вышел в море после завершения планового ремонта», — цитирует РИА Новости отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Отмечается, что корабль приступил к отработке специальной курсовой задачи.

Также сообщается, что экипаж отработает ведение противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Севастополе государственные испытания на Черноморском флоте прошли два новых катера «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».