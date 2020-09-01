В Севастополе государственные испытания на Черноморском флоте прошли два новых катера

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В Севастополе государственные испытания на Черноморском флоте прошли два новых катера «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник».
В Севастополе государственные испытания на Черноморском флоте прошли два новых катера
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы Черноморского флота.

Экипажи совместно с представителями заводской сдаточной команды провели полную проверку функционирования систем жизнеобеспечения и бортового оборудования судов.

«В частности, были проведены манёвренные и скоростные испытания, проверена работа всех агрегатов, систем, узлов, навигационных и радиотехнических средств катеров», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

После подписания государственной приёмной комиссией актов о приёмке приказом главнокомандующего ВМФ России катера будут зачислены в состав Черноморского флота.

Катера построены на предприятии «Нижегородский теплоход». Это третий и четвёртый катера проекта 23040Г, заложенные в мае 2018 года.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в рамках научно-деловой программы форума «Армия-2020» пройдёт круглый стол «Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития».

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