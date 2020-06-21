«Опасный виток гонки вооружений»: США ищут подрядчиков для производства модифицированной ракеты SM-3

В США ищут подрядчиков для производства и доставки ракет SM-3 Block IIA. Об этом говорится в запросе на предоставление информации, который был размещён Агентством по противоракетной обороне США. С текстом документа ознакомился RT. Как указывают в американском ведомстве, модификация Block IIA ракеты SM-3 станет центральным элементом развёртывания противоракетной обороны в Европе. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. По мнению опрошенных RT экспертов, планы по размещению новой американской техники в Европе могут вывести гонку вооружений на новый этап.

Агентство по противоракетной обороне США разместило запрос на проведение исследования рынка для «определения заинтересованности и возможностей поставщиков для программы Standard Missile 3 (SM-3) Block IIA». С документом ознакомился RT.

В агентстве ищут потенциальных подрядчиков для производства и доставки боеготовых ракет SM-3 Block IIA, контроля производства и эксплуатационной поддержки.

Также в обязанности подрядчиков будет входить управление расходами, продвинутое инженерно-техническое сопровождение, анализ, управление конфигурацией и данными, обеспечение информационной безопасности, а также тестирование и контроль качества программного обеспечения для разных вариантов ракеты SM-3.

Как отмечается в документе, результаты запроса на предоставление информации могут стать основанием для осуществления закупок данных услуг у одного поставщика, если другие представители отрасли не проявят интереса.

По планам агентства, контракт по этому проекту начнёт действовать в 2021 бюджетном году (сам же новый бюджетный год США начнётся 1 октября 2020 года). Работы в рамках проекта рассчитаны на девять лет.

Согласно документу, модификация Block IIA ракеты SM-3 станет центральным элементом третьей фазы развёртывания противоракетной обороны в Европе. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год. Такие ракеты впервые будут развёрнуты на кораблях ВМС США по всему миру. Со временем они будут включены в береговые комплексы ПРО Aegis Ashore в Европе.

SM-3 Block IIА — новейшая модификация семейства твердотопливных противоракет Standard Missile. Ракета SM-3 Block IIA создаётся в рамках совместного американо-японского проекта. Они предназначены для стрельбы из универсальных пусковых установок (ПУ) Mk 41, которыми оснащаются крупные боевые корабли и наземные комплексы Aegis Ashore в Польше и Румынии.

Reuters

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Как отметил в беседе с RT военный эксперт Игорь Коротченко, ракеты SM-3 производятся уже много лет. Так, США начали их разработку ещё в первой половине 2000-х годов, после выхода из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) 1972 года.

«Данная модификация ракеты обладает расширенными возможностями по перехвату целей в ближнем космосе. Очевидно, что США активным образом осуществляют подготовку к новому витку гонки вооружений. В частности, они будут способны осуществлять перехват баллистических целей, а также уничтожать спутники в ближнем космосе с помощью этих ракет», — подчеркнул эксперт.

«Расшатывают мировую стабильность»

В 2019 году в зарубежных СМИ появилась информация со ссылкой на «неназванных представителей» Пентагона о намерениях США провести противоракетные испытания SM-3 Block IIА по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты.

В МИД России выразили обеспокоенность этими сообщениями и отметили, что информация о планируемых тестах «подтверждает циничность» Вашингтона, который заявлял о «ненаправленности» системы ПРО против России.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что Москва готова принять ответные меры, в том числе технические.

Также по теме «Бессильна против «Ярса» и «Сармата»: зачем США модернизируют противоракету SM-3 МИД России выразил обеспокоенность сообщениями о том, что в 2020 году США намерены испытать новую противоракету SM-3 Block IIА. В...

Однако в феврале этого года старший директор Raytheon по направлению «Стратегические системы и комплексы ПРО» Рой Донельсон подтвердил, что Агентство по противоракетной обороне США, ВМС США и компания Raytheon намерены провести испытания возможностей SM-3 Block IIA по поражению межконтинентальной баллистической ракеты.

Планы США провести испытания ракеты-перехватчика по цели, представляющей собой эквивалент межконтинентальной баллистической ракеты, подтверждают, что Соединённые Штаты начинают отработку своей системы ПРО против России. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В эту канву вплетаются предстоящие испытания новейшей модификации противоракеты SM-3 Block IIA по цели, представляющей собой эквивалент межконтинентальной баллистической ракеты. Такие ракеты есть в распоряжении горстки государств, соответственно, единственно возможный вывод: США начинают отработку своей системы для прямого противодействия нам, для создания потенциала, который мог бы начать девальвировать российские средства ядерного сдерживания», — заявил Сергей Рябков.

Кроме того, как отметил в разговоре с RT военный эксперт Дмитрий Литовкин, в пусковых установках, предназначенных для этих ракет, можно размещать не только ракеты SM-3 или SM-2, но и «Томагавки». О такой вероятности ранее также заявляли в российском Министерстве обороны.

«В пусковых «стаканах» этих ракет можно размещать не только ракеты SM-3 или SM-2, но и «Томагавки». «Томагавки» — это крылатые ракеты большой дальности, они летают на 2,5 тыс. км и могут нести ядерную боеголовку», — подчеркнул он.

По словам Игоря Коротченко, Вашингтон в очередной раз угрожает стабильности в мире.