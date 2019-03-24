«Бессильна против «Ярса» и «Сармата»: зачем США модернизируют противоракету SM-3

МИД России выразил обеспокоенность сообщениями о том, что в 2020 году США намерены испытать новую противоракету SM-3 Block IIА. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что информация о планируемых тестах «подтверждает циничность» Вашингтона, который заявлял о «ненаправленности» системы ПРО против России. Между тем эксперты полагают, что SM-3 Block IIА могут использоваться против наземных целей, что делает их ракетами средней дальности. Впрочем, аналитики отмечают, что на доработку ракеты уйдёт несколько лет, при этом она уже не способна перехватить новейшие российские баллистические ракеты «Ярс» и «Сармат».

Министерство иностранных дел РФ обеспокоено сообщениями СМИ о запланированных на 2020 год испытаниях новейшей американской противоракеты SM-3 Block IIА. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

Как отметили в министерстве, зарубежные СМИ ранее распространили информацию со ссылкой на «неназванных представителей» Пентагона о грядущих испытаниях ракеты. Также о пусках говорится в опубликованном 17 января 2019 года Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны.

«Сообщения о планируемых испытаниях SM-3 Block IIА на перехват МБР в очередной раз подтверждают циничность заявлений Вашингтона о «ненаправленности» глобальной ПРО США против России», — указывает МИД РФ.

Как пояснили в ведомстве, на протяжении многих лет Вашингтон заверял Москву, что формирующаяся глобальная система противоракетной обороны не представляет угрозы для безопасности России. В частности, власти Соединённых Штатов отказывались принимать во внимание расчёты российских специалистов, «наглядно демонстрировавшие способность американских противоракет указанной модификации поражать российские СНВ (стратегические наступательные вооружения. — RT)».

Эскадренный миноносец USS Chung-Hoon (DDG-93) запускает противоракету

© U.S. Navy

«Готовая ракета средней дальности»

SM-3 Block IIА — новейшая модификация семейства твердотопливных противоракет Standard Missile. Они предназначены для стрельбы из универсальных пусковых установок (ПУ) Mk 41, которыми оснащаются крупные боевые корабли и наземные комплексы Aegis Ashore в Польше (Редзиково) и Румынии (Девеселу).

В Минобороны РФ убеждены, что использование данной ПУ на суше нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Mk 41 помимо стрельбы Standard Missile могут использоваться для пусков крылатых ракет «Томагавк».

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Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин заявил в беседе с RT, что существенной разницы между морским и наземным вариантами Mk 41 нет. Развёртывание этих пусковых установок в Восточной Европе представляет потенциальную угрозу для РФ, поскольку они могут использоваться для пуска «Томагавков», отмечает он.

Среди экспертов бытует мнение, что SM-3 может применяться против наземных целей. Фактически это готовая ракета средней дальности.

В частности, такой точки зрения придерживается директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов. Эксперт убеждён, что ракеты SM-3, включая новейшую версию, могут быть переоборудованы для удара по наземным целям. Он также отметил, что американская промышленность в настоящее время разрабатывает противоракету SM-4 LASM с утяжелённой боевой частью, необходимой для поражения сухопутных объектов.

«SM-4 будет улучшенным вариантом семейства SM-3. Разработка ракет Standard Missile — прямое свидетельство того, что Соединённые Штаты сознательно и последовательно нарушали ДРСМД с 2000-х годов. Смысл глобальной ПРО США заключается не только в нивелировании возможностей наших ядерных вооружений, но и в наращивании ударного потенциала», — пояснил Кнутов.

Совместная разработка США и Японии

Ракета SM-3 Block IIA создаётся в рамках совместного американо-японского проекта. Корпорация Raytheon (Массачусетс) является головным разработчиком этого оружия. Предприятие Aerojet (Калифорния) изготавливает первую ступень ракеты на основе стартового двигателя МK 72. Mitsubishi Heavy Industries (Токио) производит носовой обтекатель, головку самонаведения, двигательные установки второй и третьей ступеней.

Агентство по противоракетной обороне США вложило в проект $925 млн. Согласно тактико-техническим характеристикам, SM-3 Block IIA будет способна перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и их боевые блоки на дальности до 1000 км и на высотах от 70 до 500 км. Скорость противоракеты может достигать 5 км/с.

Пуск противоракеты SM-2

© U.S. Navy

«Ракета (SM-3 Block IIA. — RT), разработанная совместно японской и американской промышленностью, жизненно важна для обеих наших стран и в конечном счёте улучшит нашу способность защитить себя от возрастающих угроз применения баллистических ракет во всём мире», — заявил ранее директор Агентства по ПРО США вице-адмирал Джим Сиринг.

Между тем основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с RT сообщил, что Соединённые Штаты и Япония преследуют разные задачи, разрабатывая SM-3 Block IIA. По мнению эксперта, Вашингтон рассчитывает получить оружие для перехвата российских МБР, тогда как Токио всерьёз обеспокоен ракетно-ядерным арсеналом КНДР.

«Без сомнения, оба государства заинтересованы в развитии проекта. Я не готов оценить, какое влияние оказывает то обстоятельство, что у них разные цели. Но очевидно, что США и Япония за ценой не постоят. Ракета будет недешёвой. Минобороны Японии приобретёт четыре SM-3 Block IIA за $133,3 млн», — сказал Корнев.

Эксперт отметил, что по боевым возможностям SM-3 Block IIA будет значительно превосходить предшествующие образцы. Однако неудачное испытание ракеты, которое произошло 31 января 2018 года в районе Гавайских островов, свидетельствует о том, что её доведение до ума займёт ещё несколько лет, считает Корнев.

«Ударное поражение»

США начали разработку SM-3 в первой половине 2000-х годов, после выхода из Договора по ПРО 1972 года. Для испытания ракет был построен автоматизированный комплекс близ базы Редстоун Арсенал в штате Алабама. С целью налаживания серийного производства корпорация Raytheon расширила производственные мощности.

Ключевая особенность ракеты состоит в кинетическом способе перехвата, известном в США как принцип hit to kill («ударное поражение»). Его суть заключается в том, что не оснащённая боевой частью противоракета попадает в цель. Как пояснил Кнутов, SM-3 на огромной скорости врезается в объект, от которого после столкновения остаётся «металлическая пыль».

Запуск противоракеты SM-3 вблизи штата Гавайи

Reuters

© U.S. Navy

По словам эксперта, американцы стали использовать данный способ перехвата после того, как крайне неудачно применяли ракеты зенитных комплексов Patriot в Ираке.

«Они были оснащены фугасной боевой частью. Для того чтобы сбить советский «Скад» (баллистическая ракета Р-17. — RT), американцам требовалось около десяти ракет. Перехват устаревших советских ракет оказался дорогим и неэффективным», — рассказал Кнутов.

Согласно бюджетной заявке Пентагона на 2020 финансовый год, Вооружённые силы США планируют закупить 54 SM-3 Block IIA. На сегодняшний день различные модификации SM-3 и противоракеты предыдущего поколения SM-2 входят в арсенал наземных комплексов, крейсеров типа Ticonderoga и эсминцев класса Arleigh Burke, оснащённых боевой информационно-управляющей системой Aegis.

По мнению Корнева, SM-3 совершенствуется прежде всего для нужд флота. Боекомплект Tiсonderoga составляет до 122 ракет, Arleigh Burke — до 96.

«На SM-3 Block IIA возлагаются большие надежды. Её главное достоинство в головке самонаведения, которая способна получать целеуказание от различных источников. Если испытания закончатся успешно, то на SM-3 Block IIA будут перевооружены, наверное, все корабли, использующие Aegis. Также, очевидно, ракета пойдёт на экспорт», — подчеркнул эксперт.

Как замечает Корнев, при всех достоинствах SM-3 Block IIA не сможет выполнять своей главной функции — эффективно перехватывать российские МБР. Собеседник не видит в новейшей американской ракете существенной угрозы ударным возможностям ядерной триады РФ.

В свою очередь, Кнутов придерживается несколько иной точки зрения. По мнению эксперта, SM-3 Block IIA способна перехватывать на разгонном участке отечественные МБР самоходных комплексов «Тополь», а также шахтных систем предыдущего поколения — Р-36М «Сатана» и УР-100Н УТТХ (РС-18). Однако новейшие ракеты PC-24 «Ярс» и РС-28 «Сармат» будут практически неуязвимы.