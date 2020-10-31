«Уйдёт много денег и времени»: смогут ли США создать систему защиты от гиперзвукового оружия России и Китая

Американский генерал Глен Ван Хёрк заявил, что Москва и Пекин финансируют развитие гиперзвуковых технологий, представляющих угрозу для Соединённых Штатов. По его словам, оружие с возможностью управляемого маневрирования бросает вызов устаревшим системам раннего предупреждения, которые есть в распоряжении Пентагона. Генерал отметил, что для защиты от гиперзвука новые технологии не требуются, поэтому военные США работают над космической системой слежения за угрозами такого рода. По мнению экспертов, на её создание у Вашингтона уйдёт «очень много денег и времени», причём для полноценной защиты этого будет недостаточно.

Москва и Пекин продолжают финансировать развитие гиперзвуковых технологий, что представляет угрозу для США. Об этом заявил глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования ВС США генерал ВВС Соединённых Штатов Глен Ван Хёрк.

По его словам, гиперзвуковое оружие «противника» с возможностью управляемого маневрирования бросает вызов устаревшим системам раннего предупреждения американского Минобороны.

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«Защита от гиперзвукового оружия не успевает за развитием его наступательного потенциала», — сказал он.

В то же время Ван Хёрк отметил, что для защиты от гиперзвукового оружия новые технологии не требуются — достаточно и тех, которыми уже располагает Пентагон. Эффективная защита, по мнению американского генерала, должна включать в себя осведомлённость о действиях противника, а также эффективное отслеживание всех этапов — от запуска до удара.

Как подчеркнул Ван Хёрк, ситуационная осведомлённость во всех средах предусматривает развёртывание загоризонтных радаров и сенсоров подземного, наземного, воздушного и космического базирования, а также эффективную сеть центров связи и боевого управления, работающую на базе искусственного интеллекта и машинного обучения.

Он добавил, что Пентагон движется «в правильном направлении». Так, в целях отслеживания ракет Агентство по противоракетной обороне и Космические силы США работают над созданием спутников и космической системы слежения за гиперзвуковыми угрозами.

При этом он подчеркнул, что такая деятельность должна развиваться ускоренными темпами.

Напомним, в августе американский генерал Нил Тёргуд заявил, что Сухопутные войска Соединённых Штатов совместно с Военно-морскими силами намерены провести три лётных испытания гиперзвукового парящего блока C-HGB (Common Hypersonic Glide Body) в 2021 году.

«Хочу лишь сказать, что программа лётных испытаний очень агрессивная. Нам нужно быть агрессивными, чтобы сохранить темп и действительно составить конкуренцию нашим ближайшим соперникам, а именно России и Китаю», — констатировал тогда Тёргуд.

Пентагон

© U.S. Air Force

Предполагается, что парящий блок будет принят на вооружение Сухопутных войск в 2023 году, однако при условии, что все испытания пройдут успешно.

Тёргуд также подчеркнул, что программа разработки и тестирования гиперзвукового оружия должна быть «радикально» ускорена.

«Хотя раньше мы, по сути, проводили или осуществляли чуть ли не одно лётное испытание в три года, в следующем году мы намерены провести сразу несколько лётных испытаний», — сообщил он.

Российская позиция

Напомним, в сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по своим характеристикам разработки других государств.

«На протяжении десятилетий нам постоянно приходилось быть в роли догоняющих... Это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники... Это всегда ставило страну в очень сложное, даже опасное положение», — отметил Путин.

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Российский лидер также пояснил, что Москва начала заниматься разработкой гиперзвукового оружия, поскольку США вышли из договора по противоракетной обороне в 2002 году.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развёртывание США стратегической системы ПРО, которая в перспективе могла бы фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что в числе прорывных разработок России — гиперзвуковой комплекс «Авангард», авиационный комплекс Х-47М2 «Кинжал», гиперзвуковой боеприпас морского базирования «Циркон», подводный роботизированный беспилотник с ядерным двигателем «Посейдон», а также крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник».

Также в июне президент РФ рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», что Российская Федерация находится в уникальном положении, поскольку сейчас сбить гиперзвуковые ракеты не может никто. По его словам, «скорости такие, что взять их невозможно».

«В этом уникальность нашего сегодняшнего положения. Повторяю ещё раз: с большой степенью вероятности у нас средство борьбы с гиперзвуковым оружием появится к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие», — сказал он.

Президент России Владимир Путин

© Алексей Дружинин/РИА Новости

Как отмечал Владимир Путин в марте, российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять в мире стратегический баланс, благодаря которому после Второй мировой войны не произошло крупных вооружённых конфликтов.

«Нечем сбивать»

Как сообщил в разговоре с RT эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов, вероятность того, что в ближайшие годы Пентагон сможет создать эффективную систему защиты от гиперзвука, «практически нулевая».

«Это требует намного больше времени. Не говоря уже о том, что у США сейчас нет даже системы противоракетной обороны, которая смогла бы защитить их от имеющихся у России в рамках СНВ-III ядерных вооружений», — пояснил Прохватилов.

По его словам, создание системы защиты от гиперзвуковых ракет — «крайне сложный процесс, который требует большого количества средств обнаружения: радаров, спутников, противоракет».

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«Это очень сложный вопрос. И над этим сейчас работают не только США, но и Россия, Китай», — добавил аналитик.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, развитие гиперзвуковых технологий в США выглядит сейчас как «работа по ряду проектов, часть из которых находится на стадии НИОКР» (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ).

«В результате этих работ должны появиться прототипы, опытные образцы, а уже после успешных испытаний будет решаться вопрос об их серийном производстве. Однако всё это только на бумаге. На деле все наработки Пентагона в этой сфере в итоге могут закончиться ничем. Ведь гиперзвук — это определённый прорыв, основанный на научно-техническом заделе, которого у американцев нет. В прошлом те времена, когда они могли свободно получать военные технологии за счёт перекупки мозгов или промышленного шпионажа», — отметил эксперт в беседе с RT.

США не в состоянии разработать оружие, которое смогло бы перехватывать гиперзвуковые ракеты, в том числе и российские, считает Леонков.

По этой причине «американцы сосредоточились на том, чтобы создать некую систему, которая наблюдала бы за воздушно-космическим пространством», указал аналитик.

«Речь идёт о целой системе спутников (группировка может доходить до 15 тыс. экземпляров), системе дальнего обнаружения, раннего оповещения. Такая система будет призвана «увидеть» полёт гиперзвуковых комплексов, предсказать их траекторию. Но на создание такой системы уйдёт очень много денег и времени. При этом США будет нечем сбивать гиперзвуковые ракеты, даже если они смогут создать такую структуру обнаружения», — отметил Леонков.

Гиперзвуковой парящий блок C-HGB (Common Hypersonic Glide Body)

© Oscar Sosa, Navy

По его словам, когда США говорят об «опасности», якобы исходящей со стороны России и Китая, они почему-то забывают, что появление гиперзвуковых комплексов стало ответом именно на угрозы с их стороны, в частности на выход из договора по ПРО.

«В итоге российская сторона сделала такое оружие, против которого система ПРО бессильна — она не в состоянии его перехватить. Российские вооружения выровняли баланс и аккуратно повысили порог применения ядерного оружия», — отметил эксперт.

Владимир Прохватилов, в свою очередь, отметил, что обвинения Вашингтона в том, что Москва и Пекин, развивая собственные технологии гиперзвука, якобы им чем-то угрожают, неправомерны.