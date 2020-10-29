Ракеты вместо моратория: в США заявили о готовности развернуть РСМД в Европе для «сдерживания» России

Помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США при необходимости готовы разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности «для сдерживания России». По мнению экспертов, данная инициатива делает страны Европы заложниками ядерной программы США. Вместе с тем МИД России вновь призвал страны НАТО к конструктивной работе по минимизации последствий развала ДРСМД. В ведомстве предложили внимательно изучить российскую инициативу по введению моратория на размещение в регионе ранее запрещённых вооружений.

США при необходимости готовы разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности «для сдерживания России». Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе выступления в Гудзонском институте.

О'Брайен добавил, что такие же меры Вашингтон готов предпринять в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, который, по мнению американской стороны, «воспользовался тем, что США были ограничены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)», и развернул «тысячи ракет», нацеленных на союзников Соединённых Штатов.

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«Мы вышли из ДРСМД, мы создаём гиперзвуковое оружие, баллистические ракеты, которые помогут обеспечить безопасность США... Эти системы защитят наших союзников, будут сдерживать Китай. И мы разместим при необходимости такие же ракеты в Европе, чтобы сдерживать Россию», — сказал О'Брайен.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT отметил, что Америка пытается нарушить сложившийся баланс сил. Специалист уверен, что ракеты, о которых говорит О'Брайен, будут оснащаться ядерными боеголовками.

«Так что Европа, которая, вероятно, примет эти ракеты и откажется от предложения, которое сделала Россия, — наложить мораторий на размещение ракет — не учитывает, что такой шаг сделает европейских граждан заложниками ядерной программы США», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 26 октября на официальном сайте Кремля было опубликовано заявление президента Владимира Путина «о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности». В заявлении российского лидера подчёркивалось, что Россия продолжает считать ДРСМД «важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности», а выход США из договора был «серьёзной ошибкой», которая усилила риск «неконтролируемой эскалации».

Путин отметил, что Россия подтверждает приверженность ранее объявленному мораторию на развёртывание РСМД наземного базирования, «пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства». Президент РФ также призвал НАТО рассмотреть возможность объявить встречный мораторий и предложил рассмотреть «конкретные варианты взаимных верификационных мер».

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Так, Россия предложила ввести взаимный мониторинг натовских установок ПРО Aegis Ashore в Европе и российских ракет 9М729 в Калининградской области, в ходе которого стороны могли бы убедиться в отсутствии наземных ракет средней и меньшей дальности на этих объектах, а также вооружений, «по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться», — речь идёт о российской ракете 9М729.

Путин подтвердил, что, несмотря на соответствие характеристик 9М729 требованиям договора, Россия готова не разворачивать их в европейской части страны при условии встречных шагов со стороны НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещённых ДРСМД.

Позже представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, комментируя предложение Владимира Путина, заявила, что призывы российской стороны к мораторию на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности «не вызывают доверия».

«Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счёт в прошлом году. В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД, генсек НАТО заявил, что мораторий или такой отказ (от размещения ракет. — RT) не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку», — цитирует её ТАСС.

На заявление Зассе отреагировали в российском внешнеполитическом ведомстве, указав, что говорить о выходе России из ДРСМД «абсолютно некорректно». В ведомстве напомнили, что из договора в одностороннем порядке вышли США, в результате чего он прекратил своё действие. Россия же, напротив, сохраняла полную приверженность ДРСМД на протяжении всего срока его действия и до последнего момента прилагала усилия по сохранению договора, подчеркнули в МИД.

«Подобные заявления — типичный пример предвзятой и фактически «рефлекторной» реакции, когда в российские предложения даже не пытаются вникнуть. Это не делает чести представителю германского внешнеполитического ведомства, где, как нам казалось, должны бы понимать, что вопросы международной безопасности требуют вдумчивого анализа, понимания деталей и учёта реального положения дел», — отметил МИД.

В ведомстве призвали для начала «внимательно изучить и проанализировать» российскую инициативу и выразили готовность разъяснить изложенные там предложения.

«По-прежнему открыты к конструктивной работе по минимизации негативных последствий развала ДРСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учёта интересов сторон. Рассчитываем на проявление ответственности со стороны стран НАТО и, в частности, ФРГ», — заявили в министерстве.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году и вступил в силу в 1988 году. Стороны договорились ликвидировать ракетные комплексы средней и меньшей дальности наземного базирования. 2 августа 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке покинул договор.

Поводом для расторжения ДРСМД стали подозрения американской стороны в том, что Россия разработала ракету, характеристики которой якобы противоречат договору. В свою очередь, Москва неоднократно предъявляла Вашингтону претензии из-за так называемых ракет-мишеней и ударных БПЛА, которые подпадали под описание запрещённого по договору оружия.