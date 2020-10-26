«При условии встречных шагов со стороны НАТО»: Путин заявил о готовности не размещать в Европе ракеты 9М729

Президент России Владимир Путин сделал заявление о дополнительных мерах по деэскалации в связи с распадом по вине США договора о ракетах средней и меньшей дальности. Российское руководство подтвердило свою приверженность мораторию на развёртывание наземных носителей ракет такого класса. Мораторий был объявлен Москвой в 2019 году, однако Североатлантический альянс не поддержал эту инициативу. Сейчас Россия предлагает ввести взаимный мониторинг натовских установок ПРО Aegis Ashore в Европе и российских ракет 9М729 в Калининградской области. При этом Москва подчёркивает, что ракеты 9М729 не нарушали условия ДРСМД. Эксперты сомневаются, что НАТО и Вашингтон примут предложение Москвы, хотя такой шаг помог бы сохранить военно-политическую стабильность на континенте.

Заявление президента России Владимира Путина о мерах по деэскалации в связи с прекращением ДРСМД направлено на продолжение линии на многовекторную деэскалацию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент выступил с заявлением о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД. Важный документ. Президент Путин последовательно продолжает линию на такую многовекторную деэскалацию», — подчеркнул Песков.

Он напомнил о том, что ранее глава государства сделал заявление на тему восстановления российско-американского сотрудничества в сфере международной информационной безопасности. Также Песков напомнил журналистам, какие усилия сейчас прилагаются экспертами по договору СНВ-III. Что касается заявления Владимира Путина по ДРСМД, то это является новой инициативой, которая ранее не прорабатывалась с зарубежными странами, добавил Песков.

Владимир Путин

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Напомним, 26 октября на официальном сайте Кремля было опубликовано заявление Владимира Путина «о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности».

В заявлении подчёркивается, что Россия продолжает считать ДРСМД «важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности», особенно в европейском пространстве. Выход США из договора был «серьёзной ошибкой», которая усилила риск «неконтролируемой эскалации».

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«В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства», — говорится в заявлении.

Кроме того, как отметил глава государства, призыв к НАТО рассмотреть возможность объявить встречный мораторий «не утратил актуальность».

Также Путин предложил всем заинтересованным сторонам рассмотреть «конкретные варианты взаимных верификационных мер».

«В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов «Иджис Эшор» с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации в Калининградской области», — говорится в заявлении.

Во время этих проверок стороны могли бы убедиться в отсутствии наземных ракет средней и меньшей дальности на этих объектах, а также вооружений, «по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться». Уточняется, что речь идёт о российской ракете 9М729.

Комплекс Aegis Ashore

Reuters

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Путин также добавил, что, хотя Россия считает, что ракета 9М729 не нарушает условия действовавшего ранее договора о РСМД, российская сторона готова «в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729», но лишь при условии «встречных шагов со стороны стран НАТО». Речь идёт о неразмещении в Европе вооружений, запрещённых ранее ДРСМД.

Кроме того, российский лидер призвал все заинтересованные страны искать схемы для поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов.

Дефицит доверия

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан США и СССР в 1987 году и вступил в силу в 1988 году. Стороны договорились ликвидировать ракетные комплексы средней и меньшей дальности наземного базирования. Речь идёт о ракетах дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, участники договора обязались не производить и не развёртывать такие ракеты в будущем.

Однако 2 августа 2019 года Вашингтон в одностороннем порядке покинул договор. Поводом для расторжения ДРСМД стали подозрения американской стороны в том, что Россия разработала ракету, характеристики которой якобы противоречат договору времён холодной войны. Речь, в первую очередь, шла о крылатой ракете 9М729 комплекса «Искандер». Вашингтон обвил Москву в том, что она якобы нарушала ДРСМД с середины 2000-х годов.

Подписание ДРСМД лидерами СССР и США

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В свою очередь, Москва давно предъявляет американской стороне претензии из-за так называемых ракет-мишеней и ударных БПЛА, которые подпадали под описание запрещённого по договору оружия.

Кроме того, российская сторона неоднократно обращала внимание на тот факт, что инфраструктура американских систем ПРО в Восточной Европе позволяет запускать ракеты средней дальности семейства Tomahawk. Помимо этого, в 2017 году Москве стало известно о факте модернизации производственных мощностей в США под производство запрещённых договором ракет.

Предложение ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в связи с распадом ДРМСД Москва выдвинула ещё в сентябре 2019 года.

Комментируя эту инициативу, представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что идею российской стороны «нереально осуществить».

«Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729) в нарушение ДРСМД. До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением», — заявила она.

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Оана Лунгеску добавила, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и не станет развёртывать в Европе новое ядерное оружие.

Прокомментировал идею Москвы и глава Белого дома Дональд Трамп. Как рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, президент США прислал короткое письмо, в котором сообщил о готовности искать пути преодоления проблем в отношениях. В целом же на российскую инициативу никто не откликнулся, за исключением Франции, отметил тогда Лавров.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в ноябре 2019 года, что, хотя Париж не принял предложение России по введению моратория на размещение в Европе и других регионах ракет меньшей и средней дальности, эта идея может стать основой для дальнейшей дискуссии.

Новую инициативу Москвы пока прокомментировали только в Берлине. Как заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, германская сторона разделяет мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое он высказал относительно предложения РФ в прошлом году. По словам Зассе, Берлин считает, что российская инициатива «не вызывает доверия».

Борьба за стабильность

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, сегодня в мире нет предпосылок для начала полноценного обсуждения вопросов ракетного сдерживания.

«Россия уже предлагала странам обсудить вопросы безопасности. Но эта идея не получила поддержки. Это говорит о том, что страны НАТО, включая европейские, считают свою тактику выигрышной. Полагаю, что интереса не вызовет и нынешняя инициатива российского руководства. Североатлантический альянс продолжит действовать прежним образом», — отметил эксперт в беседе с RT.

Леонков напомнил о том, что Россия и ранее предлагала различные варианты сохранения ДРСМД, но все они были проигнорированы, а договор был разорван.

Reuters

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«Сейчас такая же судьба может постигнуть СНВ-III. И, если это произойдёт, мир может ждать новая гонка вооружений», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Новые переговоры по вооружениям нужны, но, чтобы они состоялись, необходим какой-то политический фундамент. Сейчас проблема состоит в том, что он разрушен, царит атмосфера недоверия, в которой сложно вести новые переговоры. Что касается инициативы Москвы, то пока сложно сказать, как её оценят в НАТО и Вашингтоне. В целом на Западе критично настроены к российским предложениям, это исходит от США», — отметил эксперт в комментарии RT.

По его словам, сегодня европейские союзники США, которых предложение Москвы затрагивает в первую очередь, смотрят с тревогой на действия администрации Дональда Трампа. Европейские правительства опасаются негативного сценария развития военно-политической ситуации и новой гонки вооружений.

«Однако при этом в Европе звучат голоса и в поддержку действий США, некоторые страны хотят таким образом повысить свой статус, за счёт американской поддержки. России нужна чётко прогнозируемая ситуация в Европе, поэтому она и выдвинула эту инициативу. Москва делает всё возможное, чтобы обезопасить себя и весь европейский континент», — уверен Ермаков.

Эксперт также добавил, что российское предложение даёт сторонам шанс ликвидировать серьёзные противоречия и создать в отношениях стран прозрачность.

Аналогичную точку зрения высказал и Алексей Леонков.

«В России понимают, что любая эскалация напряжённости может привести к непоправимым последствиям, новому глобальному конфликту. Поэтому Москва предлагает такие шаги, которые помогут сохранить стабильность в Европе на многие годы вперёд», — подытожил эксперт.